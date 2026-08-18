TVRDI DA SU MU ZLOSTAVLJALA ĆERKU: Muškarac pretio de će ubiti decu?
MUŠKARAC je u Jekaterinburgu pretio da će ubiti četvoro dece.
Preti mu do sedam godina zatvora.
Prema lokalnim medijima, deca, uzrasta od 8 do 12 godina, navodno su zlostavljala ćerku optuženog. Pretio im je pištoljem, odveo ih do reke Iset i zahtevao da se udave.
Muškarac je pritvoren i optužen za „huliganstvo sa upotrebom predmeta koji se koristi kao oružje“ i „pretnju ubistvom sa nanošenjem teških telesnih povreda“.
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