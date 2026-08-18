Svet

TVRDI DA SU MU ZLOSTAVLJALA ĆERKU: Muškarac pretio de će ubiti decu?

Novosti online

18. 08. 2026. u 21:02

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

MUŠKARAC je u Jekaterinburgu pretio da će ubiti četvoro dece.

ТВРДИ ДА СУ МУ ЗЛОСТАВЉАЛА ЋЕРКУ: Мушкарац претио де ће убити децу?

Foto: Deposit/ londondeposit/ zeferli@gmail.com

Preti mu do sedam godina zatvora.

Prema lokalnim medijima, deca, uzrasta od 8 do 12 godina, navodno su zlostavljala ćerku optuženog. Pretio im je pištoljem, odveo ih do reke Iset i zahtevao da se udave.

Muškarac je pritvoren i optužen za „huliganstvo sa upotrebom predmeta koji se koristi kao oružje“ i „pretnju ubistvom sa nanošenjem teških telesnih povreda“.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
SRPSKI DUO NAPADA LIGU ŠAMPIONA: Nikoliću i Joviću neće biti lako da u Sofiji osiguraju pozitivan rezultat

SRPSKI DUO NAPADA LIGU ŠAMPIONA: Nikoliću i Joviću neće biti lako da u Sofiji osiguraju pozitivan rezultat