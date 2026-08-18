NEĆE VIŠE SALVINIJA: Značajan deo lidera Lige pozvao Matea da se povuče
PREDSEDNIK regiona Lomabardija Atilio Fontana, jedan od lidera Lige, na čijem je čelu Mateo Salvini, pozvao je na reviziju stranke.
Značajan deo lidera je već pozvao Salvinija da se povuče, ali je on odbio tu ponudu, izrazivši otvorenost za ideju formiranja kolegijalnog rukovodstva, koje bi moglo da ga podrži, a ne zameni.
Salvini se dugo smatra krivcem za pad glasova sa 34 odsto na 5 odsto, što se odražava na ceo desni centar. Fontana nije eksplicitno predložio Salvinijevu ostavku, ali je rekao da "nijedno rešenje ne treba a priori isključiti", pa ni smanjenje njegove uloge federalnog sekretara Lige.
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