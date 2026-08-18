BOLJI OD SVIH STELT LOVACA: Ovo je glavni adut švedskog lovca JAS-39 Gripen: Radi ono što F-35, F-22 i J-20 ne mogu

ŠVEDSKA je napravila JAS 39 Gripen da bi se borila nakon što su njeni aerodromi nestali. To nije stelt mlaznjak. U 2026. godini se i dalje naručuje - Brazil, Kolumbija, Tajland, Ukrajina - jer ima niske troškove letova i nosi rakete Meteor.

Foto: Vikipedia/Tuomo Salonen / SIM Finnish Aviation Museum

JAS 39 Gripen je napravljen da leti nakon što aerodrom nestane. Zato ga vazduhoplovne snage i dalje kupuju - F-22, F-35 i kineski J-20 imaju prednost u modernom vazdušnom ratu. Dizajnirani su da budu teško uočljivi. Saab JAS 39 Gripen je dizajniran za drugačiji problem.

Švedska je pretpostavila da će u ratu sa Sovjetskim Savezom glavne piste biti zatvorene u prvim satima i da će ratno vazduhoplovstvo morati da generiše napade sa puteva, rasutih hangara i male zemaljske posade. Taj zahtev je proizveo jednomotorni lovac koji se i dalje prodaje 2026. godine, na tržištu koje bi stelt mlaznjaci trebalo da zatvore.



JAS je skraćenica od jakt, attack, spaning — lovac, juriš, izviđanje. Program je pokrenut početkom 1980-ih kako bi zamenio Viggen, a prema originalnom zahtevu i Draken. Prvi Gripen je poleteo 9. decembra 1988. Centar za obuku Gripen otvoren je na F 7 Såtenäs 9. juna 1996. godine; isporuke druge serije švedskom ratno vazduhoplovstvu počele su tog decembra. Ranim modelima A i B usledili su C i D po NATO standardu, zatim redizajnirani E i dvosed F koji dele ime i gotovo ništa od unutrašnjih sistema/komponenti.

Foto: printskrin YouTube/Saab

Na trenutnoj stranici proizvoda Saab-ove E-serije navedeno je 60 aviona za Švedsku, 36 za Brazil, 17 za Kolumbiju i četiri za Tajland — 117 pre junske porudžbine Ukrajine. Mađarska je preuzela poslednji primerak nastavka C/D u junu 2026. Češka Republika i Južna Afrika i dalje lete starijim mlaznjakom. 28. maja 2026. godine, švedski premijer i ukrajinski predsednik objavili su da Kijev namerava da kupi početnu seriju od do 20 aviona Gripen E/F i da Stokholm namerava da donira do 16 C/D. 30. juna, Saab i FMV potpisali su čvrstu porudžbinu za 16 Gripena E po ceni od 24,6 milijardi kruna, sa isporukama u periodu 2029–2030. Kanada nije potpisala ugovor o lovcu sa Saabom.

Ništa od toga ne čini Gripen avionom pete generacije. Ima radarski presek, a ne program oblikovanja stelt tehnologije. Razlozi za njegovu nabavku su ograničeniji, ali za mnoga ratna vazduhoplovstva – iskreniji.

Mlaznjak je lagan; brzo se okreće; može da se drži na putu; a glavni dalekometni projektil E-modela je MBDA-ov Meteor, raketa sa nabojnim mlaznim motorom (ramdžet)koja nadmašuje domet većine onoga što rivali četvrte generacije još uvek nose.



MALO RATNO VAZDUHOPLOVSTVO JE PISALO ZAHTEVE

Švedska nije imala novca niti geografije za lovačke snage američkog tipa. Avion je morao da obavlja tri zadatka iz jednog kokpita. Morao je da poleti i zaustavi se sa kratkih, neravnih pista. Morala ga je održavati šačica regruta.

Morao je da zadrži koristan teret na jednom motoru. Saab i dalje reklamira C-seriju kao sposobnu da radi sa deonice običnog autoputa dimenzija 800 puta 16 metara, sa okretom u vazduhu za manje od deset minuta. To je ideja BAS 90 iz hladnog rata, zapisana u metalu.

Modeli C i D koriste Volvo RM12, licencirani razvoj F404 kompanije Dženeral Elektrik. E je prešao na veći F414G, istu porodicu koja pokreće Super Hornet. Maksimalna težina pri poletanju porasla je sa 14.000 kilograma na 16.500. Broj podveznih tačaka je porastao sa osam na deset. Mehanički skeniran radar PS-05/A ustupio je mesto Leonardovom ES-05 Rejvenu, AESA postavljenom na nagibnu ploču tako da niz može da gleda dobro van nišana bez usmeravanja nosa. Infracrveni senzor za pretragu i praćenje Skajvard-G nalazi se ispred kabine i traži avione koji pokušavaju da ne emituju signal.

Foto: U.S. Air Force photo by Staff Sgt. Nicholas Rupiper

To su alati četvrte generacije koji se dobro koriste. Nisu senzorski paket F-35, niti su prednji deo J-20. Ono što kupuju je lovac koji se može ažurirati softverski, opremljen zapadnim i brazilskim oružjem i parkiran negde gde ga krstareća raketa nije očekivala. Za vazduhoplovne snage koje nikada neće imati stotinu stelt aviona, to je razlog za kupovinu.



Saab-ova brošura opremljenosti za E je „do sedam“ raketa Meteor van vidnog dometa i dve rakete kratkog dometa IRIS-T. Mauzer BK-27 kalibra 27 milimetara je top na jednosedima; dvosedi D i F nemaju top. Nosači takođe primaju i protivbrodske rakete, vođene bombe, izviđačke kapsule i rezervoare. Stariji C/D mlaznjaci su leteli sa AIM-120 AMRAAM. Švedski majski paket za Ukrajinu naveo je IRIS-T, AMRAAM i Meteor zajedno. Magazin za projektile nije unutrašnji odeljak kao kod F-22. To je konvencionalno borbeno opterećenje izgrađeno oko rakete koja je promenila argument van vidnog dometa za svaki evropski mlaznjak koji je nosi.

Vreme provedeno u borbi je kratko. Švedski Gripeni su leteli u izviđanju iznad Libije 2011. godine. Vlada je rekla Riksdagu da avioni neće izvoditi kopnene napade; otvoreni podaci pokazuju da švedski doprinos iznosi oko 570 misija i oko 1.770 sati, većinom taktičkog izviđanja. Češki i mađarski avioni su obavljali vazdušno policijsko delovanje NATO-a. 11. marta 2024. godine, švedski Gripen je napravio svoju prvu vizuelnu identifikaciju kao članica NATO-a na Baltičkom QRA.

Tajland je primer upotrebe u stvarnim borbenim dejstvima (kinetički slučaj), i za njega je važno definisati hronologiju. U uvodnim vestima agencije Rojters od 24. jula 2025. godine, kao avioni korišćeni prvog dana udara navedeni su F-16. Specijalizovani vojno-stručni mediji — Forbs, Aviašn vik, Armada — od 26. jula pa nadalje, navode da su dva Gripena učestvovala u kasnijim operacijama za udare zajedno sa dva F-16. Tip bombe u tim izveštajima nije ujednačen. Rojtersovi članci iz decembra 2025. navode samo „borbeni avioni“, bez preciziranja tipa. Prema tome, prvu borbenu upotrebu Gripena treba tretirati kao saznanje stručne vojne štampe, a ne agencije Rojters.

Cena je razlog zašto ovaj tip aviona i dalje učestvuje na tenderima za koje se pretpostavljalo da će ih stelt lovci zatvoriti. Ne postoji jedinstvena nabavna cena po avionu (flyaway price). Ugovor Kolumbije iz novembra 2025. godine za 17 aviona varijante E/F, zajedno sa naoružanjem, obukom i podrškom, iznosi 3,1 milijardu evra. Tajlandska narudžbina iz avgusta 2025. za četiri aviona E/F iznosi 5,3 milijarde švedskih kruna. Ukrajinskih 16 aviona verzije E koštaju 24,6 milijardi kruna. To su kompletni paketi. Na Sabovim zvaničnim stranicama proizvoda navodi se „nizak trošak po satu leta“, ali se ne navodi tačan iznos u dolarima. Poređenje kompanije IHS Jane’s iz 2012. godine, koje je stavilo Gripen na sam dno tabele troškova zapadnih aviona po satu leta, i dalje se reciklira kao da je aktuelno. To nije zvanična brojka za 2026. godinu.

Foto: USAF/dwards.af.mil





Nazivanje modela E "nadogradnjom srednjeg životnog" veka potcenjuje redizajn. Novi motor, novi radar, novi paket za elektronsko ratovanje, više goriva, više podvesnika, nova kabina i dvosed F razvijen sa Brazilom. FMV je predao prvi E švedskom vazduhoplovstvu na bazi F 7 Satenas 20. oktobra 2025. Saab i Embraer su predstavili prvi E brazilske proizvodnje u Gaviao Peišoto 25. marta 2026.; jedanaest od 36 mlaznih aviona iz ugovora iz 2014. godine je predato do tada. Saab je predstavio prvi Gripen F u Linćepingu 2. juna 2026. Taj avion je potom ušao u probni let. To nije bila isporuka.

Tajland je naručio tri E i jedan F. Kolumbija je potpisala ugovor 14-15. novembra 2025. za 15 E i dva F, isporuke 2026-2032. Bogota je ugovorni kupac, a ne operater. F414 je američki. Za svaki izvoz E serije i dalje je potrebna američka licenca za motor. Izveštaji početkom 2025. godine govorili su da bi Vašington mogao da zaustavi kolumbijsku licencu; Saab je negirao veto. Novembarski ugovor je komercijalni dokaz koji je Saab procenio kao održiv. To nije objavljeno odobrenje Stejt departmenta. Istu moć SAD ima za bilo koji kanadski ili ukrajinski model E, jer nema švedskog motora u trupu. To je problem nezavisnosti koji trup aviona ne može da reši.



KO LETI NjIME I ŠTA OTAVA NIJE ODLUČILA

Trenutni operateri C/D ili E su Švedska, Brazil, Češka Republika, Mađarska, Južna Afrika i Tajland. Mađarska je kupila dodatne C/D avione kada su poslednja dva aviona stigla u Kečkemet 23. juna 2026. godine, čime je flota dostigla 18. Česi imaju 14 u zakupu, sa planom da smanje na 12 posle 2027. godine i kasnije zamene taj tip sa F-35. Južna Afrika je kupila 26; dostupnost je bila loša godinama, a tretiranje tog broja kao operativne flote je greška. Ukrajina nije operater. Peru nema ugovor. Ujedinjeno Kraljevstvo je koristilo Gripene u svojoj školi za probne pilote. To nije borbena kupovina.

Kanada, ako se ostvari, je prodaja koja bi promenila industrijsku mapu. Otava je najavila 88 F-35A u januaru 2023. Šesnaest je po porudžbini već plaćeno. Premijer Mark Karni je otvorio reviziju ostatka flote(F-35) u martu 2025. CBC je u junu 2026. izvestio da izvori kažu da Otava istražuje kupovinu 72 Gripena sklopljena u Kanadi, čak i dok još uvek razmatra veliku kupovinu F-35. To je izveštaj sa izvorima, a ne potpisana ponuda. 27. maja 2026. vlada je imenovala Saab za preferiranog dobavljača aviona za rano upozoravanje u vazduhu. Saab je saopštio da nije potpisao ugovor i da nije dobio porudžbinu. Odluka o lovcu je još uvek otvorena.

Podeljena flota je kompromis koji se stalno pojavljuje u kanadskim izveštajima: neki F-35 za stelt misije i Gripeni za svakodnevne arktičke i patrole očuvanja suvereniteta. To bi bilo skupo u smislu obuke i rezervnih delova. Takođe bi stavilo neamerički lovac u NORAD pripravnost. Nijedan ugovor nije potpisan. Prvobitna evaluacija je ocenila F-35 daleko ispred. Revizija se ne odnosi na tu ocenu. Radi se o industrijskom radu i koliki deo flote lovaca Kanada želi da poseduje bez američkog softverskog procesa.

Tržište Gripena 2026. godine je skup zemalja koje su razmotrile cenu F-35, politiku J-20 i zabranu izvoza F-22 i odlučile da im je i dalje potreban lovac kojim zaista mogu da lete. Švedska je prvo napravila taj avion za sebe. Lista izvoza je ostatak te odluke, a ne konverzija na stelt.



(19fortyfive.com/Hari Dž. Kazijanis)

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