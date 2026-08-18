Svet

NOVI SAVEZ NA POMOLU: Rusija sa još jednom zemljom jača saradnju, Putin otkrio detalje razgovora

T.J.

18. 08. 2026. u 16:24

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PREDSEDNICI Rusije i Mjanmara, Vladimir Putin i Min Aun Hlajn, razgovarali su u Kremlju o saradnji u oblasti ekonomije i bezbednosti.

НОВИ САВЕЗ НА ПОМОЛУ: Русија са још једном земљом јача сарадњу, Путин открио детаље разговора

Foto: Alexei Nikolsky/Zuma Press/Profimedia

- Svakako treba poraditi na ekonomskom pravcu. Ali tu već postoje dobre osnove i dobri projekti - rekao je ruski predsednik.

Putin je takođe zahvalio Mjanmaru na doprinosu razvoju saradnje Rusije sa zemljama ASEAN-a.

Sa ruske strane u razgovorima učestvuju ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov, pomoćnik predsednika, Jurij Ušakov, potpredsednik Vlade, Aleksej Overčuk, ministar ekonomskog razvoja, Maksim Rešetnjikov, ministar finansija, Anton Siluanov, ministar energetike, Sergej Civiljov i zamenik ministra odbrane, Vasilij Osmakov.

Planirano je i potpisivanje zajedničkih dokumenata.

(Sputnjik Srbija)

BONUS VIDEO: PUTIN STIGAO U MONGOLIJU: Pogledajte doček koji je priređen povodom dolaska ruskog predsednika

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