NOVI SAVEZ NA POMOLU: Rusija sa još jednom zemljom jača saradnju, Putin otkrio detalje razgovora

PREDSEDNICI Rusije i Mjanmara, Vladimir Putin i Min Aun Hlajn, razgovarali su u Kremlju o saradnji u oblasti ekonomije i bezbednosti.

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- Svakako treba poraditi na ekonomskom pravcu. Ali tu već postoje dobre osnove i dobri projekti - rekao je ruski predsednik.

Putin je takođe zahvalio Mjanmaru na doprinosu razvoju saradnje Rusije sa zemljama ASEAN-a.

Sa ruske strane u razgovorima učestvuju ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov, pomoćnik predsednika, Jurij Ušakov, potpredsednik Vlade, Aleksej Overčuk, ministar ekonomskog razvoja, Maksim Rešetnjikov, ministar finansija, Anton Siluanov, ministar energetike, Sergej Civiljov i zamenik ministra odbrane, Vasilij Osmakov.

Planirano je i potpisivanje zajedničkih dokumenata.

(Sputnjik Srbija)

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