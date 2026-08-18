NOVI SAVEZ NA POMOLU: Rusija sa još jednom zemljom jača saradnju, Putin otkrio detalje razgovora
PREDSEDNICI Rusije i Mjanmara, Vladimir Putin i Min Aun Hlajn, razgovarali su u Kremlju o saradnji u oblasti ekonomije i bezbednosti.
- Svakako treba poraditi na ekonomskom pravcu. Ali tu već postoje dobre osnove i dobri projekti - rekao je ruski predsednik.
Putin je takođe zahvalio Mjanmaru na doprinosu razvoju saradnje Rusije sa zemljama ASEAN-a.
Sa ruske strane u razgovorima učestvuju ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov, pomoćnik predsednika, Jurij Ušakov, potpredsednik Vlade, Aleksej Overčuk, ministar ekonomskog razvoja, Maksim Rešetnjikov, ministar finansija, Anton Siluanov, ministar energetike, Sergej Civiljov i zamenik ministra odbrane, Vasilij Osmakov.
Planirano je i potpisivanje zajedničkih dokumenata.
(Sputnjik Srbija)
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