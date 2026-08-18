UKRAJINSKI udari britanskim bespilotnim letelicama dugog dometa na rafinerije i logističke centre duboko u unutrašnjosti Ruske Federacije označili su dosad najopasniju prekretnicu u odnosima Moskve i Londona.

TATYANA MAKEYEVA / AFP / Profimedia

Dok Kremlj otvoreno poručuje da Velika Britanija time postaje direktan saučesnik u ratu i da će zbog toga platiti visoku cenu, Dauning strit hladno odgovara da neće biti zastrašen. Ovim potezom Kijeva, sukob je zvanično ušao u novu, strateški nepredvidivu i ekstremno opasnu fazu.

Ono što je mesecima u diplomatskim krugovima figuriralo kao strogo branjena „crvena linija”, sada je postalo surova realnost na terenu. Moskva je uputila do sada najkonkretnije pretnje Ostrvu, upozoravajući da dalje mešanje Velike Britanije povlači za sobom posledice na koje će ruska armija morati fizički i konvencionalno da odgovori. Prema vojno-tehničkim izveštajima sa fronta, Kijev je u okviru svoje kampanje „dubokih udara” (deep-strike campaign) na teritoriju Rusije prvi put rasporedio sofisticirani hardver koji su razvile dve kompanije iz Velike Britanije, od kojih je jedna u direktnom vlasništvu britanskog odbrambenog giganta BAE Systems.

Ostrvski pogon za vatreno krštenje Volgograda i Jaroslavlja

Dok je Dauning strit ranije taktizirao sa isporukama krstarećih raketa Storm Shadow, čija je upotreba bila strogo geografski ograničena na neposrednu zonu sukoba, novi talas vazdušnih udara pogodio je same ekonomske i logističke centre duboko u ruskoj pozadini. Namenski razvijen britanski tehnološki hardver, koji se lansira pomoću specijalnih katapult-sistema u brzim razmacima kako bi se zaobišli protivvazdušni sistemi, omogućio je Kijevu da pređe psihološku granicu rata. Udari na strateške rafinerije nafte u Volgogradu i Jaroslavlju, kao i na masivne distributivne centre poput kompleksa Wildberries u blizini same Moskve, jasno pokazuju da ciljevi više nisu samo taktičke prirode.

Vojni stručnjaci na Zapadu priznaju da su ovi napadi, izvedeni u sklopu šire kampanje koja uključuje na stotine sinhronizovano lansiranih letelica, naneli ozbiljan udarac energetskom sektoru i primorali rusku PVO da drastično rastegne svoje višeslojne sisteme radi zaštite vitalnih gradova. Međutim, geopolitička računica sugeriše da bi krajnja cena ove vojne isporuke mogla biti nesrazmerno veća od nekoliko plamenih jezika na pogođenim industrijskim rezervoarima.

London je otvorio kapije „hibridnog pakla”



Reakcija Kremlja stigla je munjevito i bez uobičajenih diplomatskih rukavica, preko Ministarstva spoljnih poslova i ruske ambasade u Londonu. U zvaničnom saopštenju, Moskva je direktno optužila Ujedinjeno Kraljevstvo da je svesno i proračunato izabralo put direktne vojne konfrontacije, potpuno odbacujući fraze Dauning strita o legitimnoj odbrambenoj pomoći.

„Izveštaji o tome da kijevski režim koristi britanske bespilotne letelice za udare duboko unutar naše teritorije definitivno potvrđuju da London licemerno glumi zaštitnika mira, dok u praksi deluje kao direktan saučesnik i saizvršilac krvavih zločina. Što dublje Ostrvo tone u ovaj sukob i što više podržava terorističku mašineriju Kijeva, to će biti viša i bolnija cena koju će na kraju platiti. Akcije Londona će neizbežno proizvesti posledice za koje će morati da odgovara”, upozorila je Ambasada Ruske Federacije u Londonu.

Ovakva oštra retorika izazvala je ozbiljan alarm u samoj Britaniji. Penzionisani visoki oficiri Kraljevskog vazduhoplovstva javno su upozorili da bi Moskva, prema sopstvenom tumačenju međunarodnog prava, sada mogla da proglasi pogone britanske vojne industrije za legitimne vojne mete. Istovremeno, zapadni obaveštajni krugovi najavljuju drastičan porast hibridnih operacija, od destruktivnih sajber napada na britansku kritičnu infrastrukturu, pa sve do intenziviranja špijunaže i potencijalnih diverzija na teritoriji samog kraljevstva.

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Rame uz rame i 150.000 novih letelica

Sa druge strane, Dauning strit i britansko Ministarstvo odbrane ne pokazuju ni najmanju nameru da odstupe, odbacujući pretnje iz Kremlja kao providan pokušaj zastrašivanja zapadne javnosti. Portparol britanskog vojnog vrha bio je više nego jasan: Britanija nastavlja da stoji rame uz rame sa Ukrajinom, a njena posvećenost isporuci najsavremenijeg naoružanja ostaje nepokolebljiva.

London je zvanično potvrdio realizaciju masivnog finansijskog paketa vrednog 752 miliona funti, iz kojeg se finansira proizvodnja i slanje čak 150.000 bespilotnih letelica do kraja ove godine. Poseban fokus stavljen je na napredne sisteme Stone Cloak („Kameni plašt”). Reč je o tehnologiji koja omogućava dronovima da postanu gotovo nevidljivi za ruske radarske sisteme i protivvazdušnu odbranu, stvarajući elektronski štit koji „zaslepljuje” protivnika. Izvori iz ukrajinske vojske ne kriju oduševljenje ovim pojačanjem, ističući da upravo ovaj britanski hardver pravi stratešku prekretnicu na frontu, omogućavajući im da pogode ciljeve koji su do juče bili nedostižni.

Ivica direktnog sukoba nuklearnih sila

Situacija koju imamo više nije „rat preko posrednika” koji se vodi u granicama Donbasa. Pred našim očima odvija se geopolitički sukob koji je zakoračio u fazu otvorenog i opasnog reciprociteta između Moskve i jedne od vodećih članica NATO pakta. Upotreba britanskog oružja za razaranja unutar same Rusije skinula je i poslednju diplomatsku rukavicu u odnosima dve sile.

Dok zvanični London veruje da naoružavanjem Kijeva iscrpljuje vojnu moć Kremlja bez direktnog ulaska u rat, Moskva sve jasnije i glasnije stavlja do znanja da granica između „snabdevača” i „aktivnog borca” više praktično ne postoji. Ukoliko se najavljene kontramere i hibridni napadi presele iz virtuelnog prostora na fizičke vojne objekte na samom Ostrvu, svet će se suočiti sa najtežom bezbednosnom pretnjom još od Kubanske raketne krize. Danas, kao i tada, dve nuklearne sile udaljene su samo jedan pogrešan potez od direktnog, sudbonosnog okršaja.

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