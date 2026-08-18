GORI U GRČKOJ: Avioni i helikopteri se bore sa vatrenom stihijom
POŽAR je izbio danas na grčkom ostrvu Evija gde gori šumsko područje u okrugu Karistos.
Prema podacima Vatrogasne službe, vatra je izbila oko 13 časova, a 29 vatrogasaca sa 10 vozila, uz pomoć četiri aviona i helikopter iz vazduha gasi požar, prenosi Katimerini.
U toku je istraga o uzrocima izbijanja vatre.
BONUS VIDEO: TEHERAN U PLAMENU: Snimci izraelskog i američkog reketiranja
Preporučujemo
TRAGEDIJA NA LETOVANjU U GRČKOJ: Dečak (17) ušao pod tuš - ostao mrtav na mestu (FOTO)
17. 08. 2026. u 19:32
VATRA GUTA GRČKU: Dve osobe poginule u požaru na grčkom ostrvu Salamina, devet povređeno
16. 08. 2026. u 17:31
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
SAMOUBILAČKA TAKTIKA ZELENSKOG: Ukrajinska vojska šalje vojnike u „mesne juriše“ na Zaporoškom pravcu, trpe jezive gubitke
ORUŽANE snage Ukrajine izvode „mesne juriše“ na spoju Dnjepropetrovske i Zaporoške oblasti i pritom trpe velike gubitke, izjavio je za vojni ekspert Andrej Maročko.
17. 08. 2026. u 08:31
HITNO UPOZORENjE ZA VOZAČE U SRBIJI: Opozvana dva popularna Nissan modela zbog rizika od požara i povreda
NA sajtu sistema NEPRO objavljen je opoziv dva modela putničkih vozila marke Nissan zbog bezbednosnih rizika koji mogu dovesti do povreda korisnika, odnosno povećanog rizika od požara.
24. 07. 2026. u 16:00
KRVAVA SVADBA: Umro posle tuče u Vadovicama, izgubio svest nakon što ga je policija savladala - nije bio pozvan na veselje
PREMA saopštenju policije, 38-godišnjak se pojavio na svadbi iako nije bio pozvan, ali je bio gost hotela u kojem je proslava održavana.
17. 08. 2026. u 17:00
Komentari (0)