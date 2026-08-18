GORI U GRČKOJ: Avioni i helikopteri se bore sa vatrenom stihijom

POŽAR je izbio danas na grčkom ostrvu Evija gde gori šumsko područje u okrugu Karistos.

Foto: Tanjug/AP Photo/Michael Varaklas

Prema podacima Vatrogasne službe, vatra je izbila oko 13 časova, a 29 vatrogasaca sa 10 vozila, uz pomoć četiri aviona i helikopter iz vazduha gasi požar, prenosi Katimerini.

U toku je istraga o uzrocima izbijanja vatre.

BONUS VIDEO: TEHERAN U PLAMENU: Snimci izraelskog i američkog reketiranja