Svet

GORI U GRČKOJ: Avioni i helikopteri se bore sa vatrenom stihijom

Танјуг

18. 08. 2026. u 13:20

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POŽAR je izbio danas na grčkom ostrvu Evija gde gori šumsko područje u okrugu Karistos.

ГОРИ У ГРЧКОЈ: Авиони и хеликоптери се боре са ватреном стихијом

Foto: Tanjug/AP Photo/Michael Varaklas

Prema podacima Vatrogasne službe, vatra je izbila oko 13 časova, a 29 vatrogasaca sa 10 vozila, uz pomoć četiri aviona i helikopter iz vazduha gasi požar, prenosi Katimerini.

U toku je istraga o uzrocima izbijanja vatre.

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