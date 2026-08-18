PALE JOŠ DVE NEOSVOJIVE TVRĐAVE! Nakon baraža dronova, ruske jurišne grupe počistile sve pred sobom
NASELjA se nalaze u DNR. Oslobodile su ih trupe vojnih grupacija „Jug” i „Centar”.
Rusko Ministarstvo odbrane objavilo je snimak borbenih jedinica koje zauzimaju Orehovatku i Krasnopodolje u DNR. Ministarstvo je u izveštaju o toku specijalne operacije, 18. avgusta, saopštilo da su oba naselja prešla pod rusku kontrolu.
Krasnopodolje su zauzele trupe 110. zasebne gardijske motorizovane streljačke brigade 51. kombinovane armije grupe snaga „Centar”. Prema navodima Ministarstva odbrane, posade bespilotnih letelica odigrale su značajnu ulogu u napadu.
Operateri bespilotnih letelica dejstvovali su po utvrđenim položajima, bunkerima i zonama koncentracije ukrajinskih jedinica. Nakon što su glavni odbrambeni položaji neutralisani, jurišne grupe su ušle u selo i nastavile napredovanje i operacije čišćenja terena.
Ministarstvo je navelo da se Krasnopodilja nalazi na oko tri kilometra od Dobropilje. Prema navodima Ministarstva odbrane, zauzimanje ovog sela omogućava ruskim jedinicama pristup tom važnom odbrambenom uporištu i otežava položaj Oružanih snaga Ukrajine na južnim prilazima gradu.
Na drugim objavljenim snimcima prikazana je bitka za Orehovatku. Selo su zauzele jedinice 123. zasebne motorizovane streljačke brigade grupe snaga „Jug”.
Pre nastupanja jurišnih snaga, posade dronova izvršile su izviđanje položaja Oružanih snaga Ukrajine, nakon čega su bespilotne letelice i artiljerija dejstvovali po otkrivenim ciljevima. Ministarstvo odbrane je takođe saopštilo da su udari dronova presekli puteve snabdevanja ukrajinskih jedinica stacioniranih u Orehovatki.
Nakon vatrenog udara, ruske jurišne grupe pokrenule su ofanzivu, savladale odbrambene položaje i zauzele selo, navelo je ministarstvo.
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