NEMA DOLASKA IZ PRAVCA RUSIJE: Kijev ne garantuje bezbednost Grosiju, a detalji posete već bili usaglašeni
UKRAJINA je sprečila planiranu posetu generalnog direktora Međunarodne agencije za atomsku energiju (MAAE) Rafaela Grosija Zaporoškoj nuklearnoj elektrani i Energodaru 20. i 21. avgusta, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova Rusije.
Svi detalji posete bili su unapred usaglašeni između Sekretarijata IAEA i ruske strane.
„Obezbedili smo neophodne bezbednosne garancije, koje su u potpunosti zadovoljile Agenciju. Međutim, Kijev je cinično zapretio generalnom direktoru IAEA, direktno navodeći da ne može da garantuje njegovu bezbednost ukoliko u Zaporošku nuklearnu elektranu bude dolazio preko teritorije Rusije", ističe se u tekstu..
U ruskom Ministarstvu spoljnih poslova istakli su da su pretnje Ukrajine još jedan primer pravog lica kijevskog režima.
(Sputnjik)
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