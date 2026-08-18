Svet

NEMA DOLASKA IZ PRAVCA RUSIJE: Kijev ne garantuje bezbednost Grosiju, a detalji posete već bili usaglašeni

В.Н.

18. 08. 2026. u 13:08

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UKRAJINA je sprečila planiranu posetu generalnog direktora Međunarodne agencije za atomsku energiju (MAAE) Rafaela Grosija Zaporoškoj nuklearnoj elektrani i Energodaru 20. i 21. avgusta, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova Rusije.

НЕМА ДОЛАСКА ИЗ ПРАВЦА РУСИЈЕ: Кијев не гарантује безбедност Гросију, а детаљи посете већ били усаглашени

Foto: Arhiva

Svi detalji posete bili su unapred usaglašeni između Sekretarijata IAEA i ruske strane.

„Obezbedili smo neophodne bezbednosne garancije, koje su u potpunosti zadovoljile Agenciju. Međutim, Kijev je cinično zapretio generalnom direktoru IAEA, direktno navodeći da ne može da garantuje njegovu bezbednost ukoliko u Zaporošku nuklearnu elektranu bude dolazio preko teritorije Rusije", ističe se u tekstu..

U ruskom Ministarstvu spoljnih poslova istakli su da su pretnje Ukrajine još jedan primer pravog lica kijevskog režima.

(Sputnjik)

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