BEZBEDNOSNI SKANDAL: Brojevi mobilnih telefona nekoliko ministara objavljeni onlajn

LIČNI brojevi mobilnih telefona najmanje trojice članova britanske vlade bili su dostupni na internetu, što je izazvalo novu zabrinutost zbog bezbednosti visokih državnih zvaničnika.

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Podsetimo, juče je britanski premijer i bivši gradonačelnik Mančestera Endi Bernam bio meta prevare u kojoj se nepoznata osoba predstavljala kao šefica kabineta američkog predsednika Donalda Trampa, Suzi Vajls, prenose mediji.

Na internetu su uz imena bili dostupni brojevi ministra odbrane Vesa Stritinga, ministra pravde Aleksa Norisa i ministra za Severnu Irsku Krisa Brajanta.

Broj Stritinga je u međuvremenu uklonjen, dok britanski zvaničnici rade na uklanjanju ostalih podataka. Izvor je naveo da Striting sve poslove povezane sa vladom obavlja preko službenog telefona.

Otkriće je usledilo nakon što je Bernam razmenjivao poruke sa osobom koja se predstavljala kao Vajls, pre nego što je utvrđeno da je reč o lažnom identitetu.

Prema navodima britanskih medija, u komunikaciji nisu razmenjene poruke od značaja, a sumnjiva aktivnost je brzo prijavljena nadležnim službama.

Britanska ambasada u Vašingtonu bila je zabrinuta zbog slučaja da je o njemu obavestila Belu kuću. Britanska vlada, međutim, nije želela da komentariše bezbednosne i obaveštajne detalje.

Slučaj je dodatno otvorio pitanje bezbednosti komunikacija najviših britanskih i američkih zvaničnika. Prošle godine objavljeno je da je FBI istraživao pokušaje pristupa telefonu Suzi Vajls, nakon što je osoba koja se predstavljala kao ona kontaktirala istaknute republikance i poslovne ljude u SAD.

Britanska i američka javnost ranije su bile suočene i sa slučajevima neadekvatnog rukovanja poverljivim informacijama.

U jednom od najpoznatijih slučajeva, američki ministar odbrane Pit Hegset delio je detalje vojne operacije u grupnom razgovoru na aplikaciji Signal, u kojem se nalazio i novinar, što je kasnije ocenjenjeno kao kršenje pravila Pentagona.

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