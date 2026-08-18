UČENIK SEDMOG RAZREDA PUCAO NA DRUGARE I NASTAVNIKE: Ima mrtvih, maloletnik u školu doneo pušku i pištolj, pa otvorio vatru (VIDEO)

NAJMANjE dve osobe su poginule, a devet je povređeno u pucnjavi u školskom kampusu u gradu Zamboanga na jugu Filipina, izjavio je danas gradonačelnik Kimero Adan Olas.

Foto: Tanjug/AP Photo

Pucnjava se dogodila oko 8.30 časova po lokalnom vremenu u kampusu srednje škole Univerziteta Ateneo de Zamboanga, prenela je Sinhua.

Prema navodima gradonačelnika, osumnjičeni, učenik sedmog razreda, ušao je u školu sa puškom i pištoljem i otvorio vatru na učenike i nastavnike, a potom je izvršio samoubistvo.

Foto: Tanjug/AP Photo

Jedna osoba je ubijena u pucnjavi, dok je osumnjičeni druga žrtva.

Devet povređenih osoba prebačeno je u bolnicu. Policija istražuje incident i pokušava da utvrdi motiv napada.

BONUS VIDEO: SNIMCI IZ DRONA: Izraelska vojska objavila video udara na iranske sisteme PVO