POSLEDICE RAZORNOG ZEMLJOTRESA U BROJKAMA: Ekonomski gubici dostigli vrtoglavu cifru od skoro 10 milijardi dolara (FOTO)
PRELIMINARNE procene pokazuju da su ekonomski gubici od nedavnog zemljotresa u Kolumbiji dostigli 9,58 milijardi dolara, izjavio je danas kolumbijski predsednik Abelardo de la Espriela.
Zemljotres magnitude 7,4 stepena Rihterove skale izazvao je veliku štetu u zapadnom delu zemlje, od pacifičke luke Buenaventura, preko regiona poznatog po uzgoju kafe, do velikih gradova poput Kalija i Pereire, preneo je Rojters.
Ovo je prva velika kriza sa kojom se suočava De La Espriela, koji je stupio na dužnost samo nekoliko dana pre zemljotresa i sada predvodi napore za pružanje pomoći i obnovu, ističe ova medijska agencija.
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