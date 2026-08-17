VRAĆENI RENOAR, SEZAN I MATIS: Pronađena remek-dela impresionista ukradena proletos u spektakularnoj pljački muzeja u Parmi
Tri remek-dela, čiji su autori Sezan, Renoar i Matis, ukupne vrednosti oko deset miliona evra, pronađena su nedaleko od mesta gde su ukradena u noći između 22. i 23. marta, u zaseoku Mamijano di Traversetolo u pokrajini Parma.
Dobro organizovana banda lopova, koju je činilo devet Moldavaca, muškaraca i žena, u tri minuta, poharla je ove slike iz najveće italijanske kolekcine impresionizma, čiji je osnivač Fondacija „Manjani Roka“. U naselju severno od Parme, u podrumu, i bez oštećenja, zatvorena u kutiju od televizora, tokom pretresa kuće jednog od osumnjičenih pronađena su ukradena dela. Slike su prešle samo nekoliko desetina kilometara od mesta sa koga su nestale, i tu ostale, pretpostavlja se zato što je bilo teško plasirati ih na tržištu.
Krađa je bila veliki udarac koji je doživela umetnička zaostavština Fondacije „Manjani Roko“. Kamere su snimile kako dvojica kriminalaca sa kapuljačama na glavi provaljuju ulazna vrata Vile Manjani, ulaze u zgradu i odnose remek-dela: „Ribe“ Pjera-Ogista Renoara, „Mrtvu prirodu sa trešnjama“ Pola Sezana i „Odalisku na terasi“ Anrija Matisa. Sve slike su se nalazile u „Francuskoj sobi“ na drugom spratu. „Plen“ je predat trećem lopovu ispod prozora. Namara im je bila da ukradu i četvrto delo, ali su ga ostavili jer se uključio alarm na stepenicama.
Inače, ulje na platnu „Ribe“, Renoar je uradio 1917. i jedno je od retkih dela ovog umetnika koje može da se vidi u Italiji. Platno je procenjeno na oko 3 miliona evra. „Mrtva priroda sa trešnjama“ Pola Sezana, naslikana je 1890, redak je akvarel ovog autora i procenjen je na 6 miliona evra. I Matisova „Odaliska na terasi“ je iz 1922. godine, rađena je akvarelom – tehnikom koju je koristio tek u poznijim godinama života.
Renoarove „Ribe“ pripadaju završnoj fazi karijere ovog impresioniste, a sliku transformiše jednostavnu mrtvu prirodu u eksploziju svetlosti. Njene dimenzije su 40 x 51,5 centimetara, i u Fondaciji se čuva već 36 godina. Specifičnost slike je i u tome što je vezana za zbirku koja je pripadala privatnoj kolekcije Luiđija Manjanija (1906-1984), muzikologa, kompozitora i pisca, osnivača Fondacije.
Manjani je studirao u Rimu i bio je veliki ljubitelj umetnosti, posebno blizak prijatelj slikara Đorđa Morandija, čija dela čine važan deo zbirke. Vila je, posle njegove smrti, pretvorena u Muzej.
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