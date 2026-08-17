NOVA GEOPOLITIČKA REALNOST: Tramp oživljava Monroovu doktrinu – Latinska Amerika ponovo postaje „američko dvorište”

BELA kuća je zvanično radikalizovala dva veka staru Monroovu doktrinu, uobličivši je u takozvani „Trampov amandman” – geopolitičku platformu kojom Vašington šalje ultimativnu poruku globalnim suparnicima da je vreme stranog uticaja na zapadnoj hemisferi zauvek završeno.

Foto: Tanjug/AP Photo/Mark Schiefelbein

Ovaj strateški zaokret u potpunosti redefiniše političku, bezbednosnu i ekonomsku mapu Latinske Amerike. Umesto nekadašnjih diplomatskih eufemizama, Vašington danas otvoreno i bez ustručavanja uspostavlja apsolutnu hegemoniju nad svojim istorijskim „američkim dvorištem”, dok se Kini i Rusiji, kroz agresivne poteze Bele kuće, sprema potpuno i bespovratno proterivanje sa ove strane Atlantika.

Povratak korenima iz 1823. u novom destruktivnom ruhu

Kada je predsednik Džejms Monro pre više od dve stotine godina obznanio istorijski princip „Amerika Amerikancima”, primarni cilj bio je zaštitnički – sprečavanje novog talasa evropskog kolonijalizma na tlu Novog sveta. Međutim, Trampova administracija je ovu vekovnu političku baštinu transformisala u najagresivniji geopolitički alat 21. veka. Više ne svedočimo pasivnoj odbrani zapadne hemisfere; na delu je radikalno, hitno „čišćenje terena” od svakog ekonomskog, tehnološkog i vojnog uticaja koji nema pečat Vašingtona.

Zbog svojih nemerljivih prirodnih bogatstava, pre svega strateških rezervi nafte, retkih minerala i litijuma, Latinska Amerika je ponovo gurnuta pod direktan ekonomski i politički uticaj Bele kuće. Tramp bez ustručavanja koristi arsenal carinskih ucena, zamrzavanja sredstava i direktnih političkih saveza kako bi primorao latinoameričke lidere na bespogovorno svrstavanje. U ovoj novoj eri revidirane istorije, za Vašington postoji samo jedna istina: suverenitet južnih suseda prestaje tamo gde počinju vitalni nacionalni interesi Sjedinjenih Država.

printscreen/donald trump/truth social Venecuela kao 51. država SAD iz ugla Donalda Trampa

Crveni karton za Peking - Ekonomski rat za resurse

Kina je tokom proteklih decenija postala vodeći trgovinski partner većine južnoameričkih država, investirajući stotine milijardi dolara u kapitalne infrastrukturne projekte, strateške luke i rudarske komplekse u okviru svoje inicijative „Pojas i put”. Međutim, nova doktrina iz Vašingtona predviđa beskompromisno i sistematsko istiskivanje Pekinga.

Trampova administracija agresivno primenjuje strategiju približavanja proizvodnje i ekonomskog zatvaranja unutar regiona – što podrazumeva hitno vraćanje industrijskih kapaciteta u neposredno susedstvo SAD – ali uz jasan politički uslov. Trgovinski sporazumi sa Sjedinjenim Državama sada su direktno uslovljeni raskidom ključnih ugovora sa Kinezima. Državama poput Argentine, Bolivije, Brazila i Čilea povučena je crvena linija: za njih nema otvorenog pristupa bogatom američkom tržištu ukoliko kineskim tehnološkim gigantima dozvole razvoj 5G mreže ili im prepuste eksploataciju litijuma. Peking se danas suočava sa postepenim spuštanjem „gvozdene zavese” na zapadnoj hemisferi, jer SAD koriste svoju moćnu finansijsku polugu kao krajnji ultimatum za kidanje latinoameričkih veza sa Azijom.

Presecanje ruskih vojnih i političkih veza

Za razliku od dominantno ekonomskog uticaja Kine, Rusija je u Latinskoj Americi tradicionalno prisutna kroz duboku vojno-tehničku saradnju i čvrste veze sa levičarskim režimima. Nova, radikalizovana implementacija Monroove doktrine direktno cilja upravo ova preostala uporišta ruskog uticaja na zapadnoj hemisferi, koristeći duboke geopolitičke promene u regionu.

Nakon što je početkom godine u Karakasu izvedena spektakularna američka vojna operacija hapšenja i uklanjanja Nikolasa Madura, čime je Moskva izgubila svog ključnog i najvernijeg geopolitičkog oslonca, Vašington je dodatno stegao obruč oko Kariba. Iako je vlast u Venecueli preuzela dotadašnja potpredsednica Delsi Rodrigez, ova prelazna administracija je pod pritiskom Bele kuće primorana na pragmatične ustupke i trgovinske ugovore o isporuci nafte SAD, što ruski vojno-politički manevarski prostor u ovoj zemlji svodi na minimum. Maksimalno koristeći unutrašnji socijalni i ekonomski haos na Kubi, Bela kuća je uvela agresivne sekundarne sankcije za sve regionalne aktere koji posluju sa Moskvom. Ovim manevrom, ruskim vojnim brodovima i avionima praktično je onemogućeno dalje korišćenje ključnih logističkih baza na Kubi i u Nikaragvi. Sjedinjene Države danas otvoreno diktiraju tempo potpune izolacije levičarskih snaga, koristeći finansijske poluge da privole nove, pragmatičnije desničarske administracije širom kontinenta da jednom zauvek neutrališu rusko vojno prisustvo na samom pragu Sjedinjenih Država.

Kolumbijski vojni pakt i Trampov front protiv Lule

Najbolji dokaz efikasnosti ove nove doktrine jeste dramatičan zaokret u Kolumbiji. Nakon meseci otvorenog ekonomskog i carinskog rata između Trampa i odlazećeg levičarskog predsednika Gustava Petra, Bogota je doživela politički preokret. Novoizabrani desničarski predsednik Abelardo de la Esprijelja potpuno se potčinio Vašingtonu i pre nekoliko dana zvanično odobrio zajedničke vojne operacije na teritoriji Kolumbije. Pod plaštom borbe protiv narko-kartela, Pentagon je praktično ponovo instalirao svoju vojnu čizmu u srce Južne Amerike.

Sa druge strane, glavni front otpora Vašingtonu ostaje Brazil pod vođstvom Luiza Inasija Lule da Silve, koji odbija ulogu poslušnika. Trampova administracija je zbog toga pokrenula sveobuhvatnu ofanzivu protiv Brazilije: uvedene su kaznene carine na stotine brazilskih proizvoda, a Stejt department je povukao radikalan potez i ukinuo vizu brazilskom ambasadoru u Vašingtonu. Bela kuća otvoreno koristi finansijske ucene i direktno se meša u unutrašnja pitanja Brazila, otvoreno podržavajući desničarsku opoziciju pred sudbonosne oktobarske izbore. Cilj je jasan — slomiti Lulu i ukloniti najveću prepreku potpunoj američkoj hegemoniji na kontinentu.

Evaristo Sa / AFP / Profimedia predsednik Brazila Luiz Inasio Lula da Silva

Nova gvozdena zavesa za 21. vek

Oživljavanje i radikalna promena Monroove doktrine predstavljaju ključnu prekretnicu u modernoj istoriji međunarodnih odnosa. Donald Tramp je svojim potezima ogolio globalnu arhitekturu moći i jasno stavio do znanja da Vašington pod njegovim vođstvom neće tolerisati nikakav multipolarni poredak u svom neposrednom susedstvu. Proterivanje Kine i Rusije sa zapadne hemisfere više nije samo agresivna politička retorika za unutrašnju upotrebu, već operacioni plan koji se na terenu sprovodi brutalnom ekonomskom, diplomatskom i bezbednosnom silom. Latinska Amerika ponovo postaje zatvorena, ekskluzivna zona uticaja Sjedinjenih Država. Svet bespovratno ulazi u novu eru otvorene borbe za interesne sfere u kojoj Vašington, rušeći sve međunarodne kodekse, ponovo iscrtava granice i spušta novu gvozdenu zavesu oko svog istorijskog dvorišta.

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