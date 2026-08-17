IRAN ZAOŠTRAVA RETORIKU: Ormuski moreuz pred novim izazovom
IRAN će zaoštriti situaciju u Ormuskom moreuzu i širem regionu ukoliko diplomatija sa Sjedinjenim Američkim Državama ne uspe, izjavio je danas visoki iranski zvaničnik za Rojters.
Predsednik SAD, Donald Tramp, rekao je ranije danas da Iran nikada ne može da ima nuklearno oružje.
- Cilj broj jedan je, i uvek će biti, da Iran ni na koji način ne sme da ima nuklearno oružje - rekao je Tramp u objavi na svojoj društvenoj mreži Truth social.
Njegov komentar dolazi u danu kada ističe Memorandum o razumevanju koji su sklopili SAD i Iran usmeren na okončanje rata.
Sporazum, koji su 17. juna potpisali Tramp i iranski predsednik Masud Pezeškijan, usledio je nakon pregovora na visokom nivou koje je organizovao Pakistan.
Cilj Memoranduma bio je da okonča rat koji je trajao više od tri meseca, u kojem su poginule hiljade ljudi i koji je ometao komercijalni saobraćaj u Persijskom zalivu, posebno izvoz nafte i gasa od kojeg zavisi ceo svet.
Ostavljajući složena pitanja kao što je iranski nuklearni program za kasnije, sporazum je nastojao ne samo da pronađe trenutno diplomatsko rešenje za zaustavljanje rata sa Teheranom, već i da okonča sukob u Libanu.
(Tanjug)
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