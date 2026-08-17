"SRAVNIĆEMO VAS SA ZEMLJOM AKO NAM STANETE NA PUT" Tramp uputio neviđenu pretnju Omanu
SJEDINjENE Američke Države će napasti Oman ukoliko se sultanat ispreči na putu ka rešavanju sukoba sa Iranom, izjavio je američki predsednik Donald Tramp.
- Ako nam Oman stane na put, sravnićemo ga sa zemljom - rekao je Tramp.
Američki lider istakao je da Sjedinjene Države održavaju kontakt sa Iranskom revolucionarnom gardom putem nezvaničnih kanala.
Istovremeno, on je napomenuo da Bela kuća ne žuri sa postizanjem sporazuma sa Iranom.
Ranije su saudijski mediji objavili da su Teheran i Maskat postigli dogovor o potpunom otvaranju Ormuskog moreuza za plovidbu, ali taj dogovor još treba da odobri Vrhovni savet za nacionalnu bezbednost Irana.
Poslednjih nedelja Vašington i Teheran, uz učešće posrednika sa Bliskog istoka, pokušavaju da usaglase uslove novog sporazuma kako bi se okončao sukob.
Tramp je 9. avgusta kazao da Vašington sa Teheranom vodi „pregovore polovičnim intenzitetom“, dok se ekonomska situacija u Iranu, navodno, pogoršava.
(Sputnjik)
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