"NEMAMO ŠTA DA KRIJEMO“ Lekorni žestoko odgovorio na optužbe posle razornih požara u Francuskoj
FRANCUSKI premijer Sebasijan Lekorni izjavio je danas da njegova vlada "nema šta da krije" o toku operacija zaštite od požara tokom poslednjih nedelja.
Tokom obilaska područja devastiranog požarima u departmanu Žirond na jugu Francuske Lekorni je rekao da odluke o taktičkim aspektima u borbi protiv požara u Žirondi "nisu donošene iz Pariza", prenosi Figaro.
- Apsolutno nemamo šta da krijemo o toku operacija zaštite od požara tokom poslednjih nedelja. To važi za Land, to važi za Žirond i za druge teritorije koje su bile na putu vatrene stihije - izjavio je Lekorni na otvaranju okruglog stola sa članovima svoje vlade, lokalnim rukovodiocima i privrednicima u opštini Porž u kojoj su izgorele 183 kuće.
On je zatražio od prefekta departmana Žirond i komande vatrogasnih jedinica da održe sastanke sa stanovništvom i građanima i detaljno objasne šta se događalo - prirodu i kvalitet angažovanih sredstava i zašto je doneta ova ili ona taktička odluka.
On je naglasio da taktičke odluke nisu donošene u Parizi, ali ni u Bordou.
- Taktičke odluke nisu donošene u Parizu jer imamo veoma decentralizovan taktički pristup u procesu donošenju odluka.
Postoji bes, postoji emocija, to je sasvim prirodno, ljudi su izgubili sve i više od toga. Ali ipak želim da unesemo malo istine i racionalnosti u ono što se zaista dogodilo-rekao je Lekorni i izrazio žaljenje zbog "zavereničkih izvrtanja činjenica" u tumačenju događaja.
Požar koji je uništio 42.000 hektara površina stavljen je pod kontrolu 1. avgusta i najveći je po zahvaćenoj površini u Francuskoj od 1949. godine. Napredujući neverovatnom brzinom, plamen se približio na 15 kilometara od regionalnog administrativnog i privrednog centra Bordoa i izazvao evakuaciju više od 220.000 stanovnika i turista.
(Tanjug)
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