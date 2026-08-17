Svet

RUSKE SNAGE ZAUZELE JOŠ DVA NASELJA U UKRAJINI: Nastavlja se ofanziva Moskve

В.Н.

17. 08. 2026. u 11:43

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RUSKE snage zauzele su još dva naselja u Ukrajini, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane.

РУСКЕ СНАГЕ ЗАУЗЕЛЕ ЈОШ ДВА НАСЕЉА У УКРАЈИНИ: Наставља се офанзива Москве

Sergey Bobylev / Sputnik / Profimedia

Kako je navedeno, reč je o Novosološinu u jugoistočnoj oblasti Zaporožje i Andrijevskoj Hromadi u Donjeckoj oblasti.

Rojters nije mogao nezavisno da potvrdi navode o situaciji na frontu.

Teroristički napad u Belgorodskoj oblasti

Oružane snage Ukrajine izvele su raketni napad na selo Koloskovo u Belgorodskoj oblasti, u kojem je poginulo šest osoba, dok su četiri povređene, saopštio je vršilac dužnosti gubernatora Aleksandar Šuvajev.

„Kijevski teroristi raketama su gađali selo Koloskovo u Valujskom okrugu. Poginulo je šest civila, a četiri osobe su povređene, među njima i dete“, napisao je Šuvajev.
Prema njegovim rečima, među povređenima je i četrnaestogodišnje dete. Dvema povređenim osobama ukazana je medicinska pomoć, nakon čega su odbile hospitalizaciju.

„Ostali povređeni, uključujući dete, prebačeni su u Centralnu okružnu bolnicu u Valujkama. Lekari im pružaju svu neophodnu pomoć“, naveo je Šuvajev.

Na mestu udara izgoreo je jedan objekat, a oštećen je i putnički automobil.

(Sputnjik,Reuters)

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