RUSKE SNAGE ZAUZELE JOŠ DVA NASELJA U UKRAJINI: Nastavlja se ofanziva Moskve
RUSKE snage zauzele su još dva naselja u Ukrajini, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane.
Kako je navedeno, reč je o Novosološinu u jugoistočnoj oblasti Zaporožje i Andrijevskoj Hromadi u Donjeckoj oblasti.
Rojters nije mogao nezavisno da potvrdi navode o situaciji na frontu.
Teroristički napad u Belgorodskoj oblasti
Oružane snage Ukrajine izvele su raketni napad na selo Koloskovo u Belgorodskoj oblasti, u kojem je poginulo šest osoba, dok su četiri povređene, saopštio je vršilac dužnosti gubernatora Aleksandar Šuvajev.
„Kijevski teroristi raketama su gađali selo Koloskovo u Valujskom okrugu. Poginulo je šest civila, a četiri osobe su povređene, među njima i dete“, napisao je Šuvajev.
Prema njegovim rečima, među povređenima je i četrnaestogodišnje dete. Dvema povređenim osobama ukazana je medicinska pomoć, nakon čega su odbile hospitalizaciju.
„Ostali povređeni, uključujući dete, prebačeni su u Centralnu okružnu bolnicu u Valujkama. Lekari im pružaju svu neophodnu pomoć“, naveo je Šuvajev.
(Sputnjik,Reuters)
Preporučujemo
HAPŠENjE NA KRIMU: Pao agent Službe bezbednosti Ukrajine
17. 08. 2026. u 09:23
RUSKE SNAGE NA DELU: Tokom noći oboreno 205 ukrajinskih dronova
17. 08. 2026. u 08:53
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
ĐOKOVIĆ SAZNAO RIVALA: Evo protiv koga će igrati u drugom kolu Mastersa u Sinsinatiju
Srpski teniser Novak Đoković igraće u drugom kolu mastersa u Sinsinatiju protiv Argentinca Tijaga Tarantea.
14. 08. 2026. u 09:46
HITNO UPOZORENjE ZA VOZAČE U SRBIJI: Opozvana dva popularna Nissan modela zbog rizika od požara i povreda
NA sajtu sistema NEPRO objavljen je opoziv dva modela putničkih vozila marke Nissan zbog bezbednosnih rizika koji mogu dovesti do povreda korisnika, odnosno povećanog rizika od požara.
24. 07. 2026. u 16:00
PUTIN POTPISAO "ZAKON O GRAĐANSKOJ SMRTI" Za Ruse u inostranstvu: "Kazna će ih stići - moraju da shvate!"
RUSKI predsednik Vladimir Putin potpisao je zakon kojim se uvode nova ograničenja za državljane koji žive u inostranstvu, a koje su vlasti osudile za krivična dela ili određene prekršaje.
12. 08. 2026. u 17:59
Komentari (0)