ODBIJANJE NAPADA NIKAD SKUPLJE: Iranski dron od 20.000 dolara obaraju raketom od četiri miliona
ODBIJANjE napada iranskih bespilotnih letelica od strane zemalja Arabijskog poluostrva ličilo je na „pucanje iz topa na vrapce“, zbog ogromne razlike u ceni iranskih udarnih dronova i sredstava protivvazduhoplovne odbrane američkih saveznika, ocenili su stručnjaci Centra za analizu svetske trgovine oružjem (CAMTO) u časopisu „Nacionalna odbrana“.
„Problemi arabijske protivraketne i protivvazduhoplovne odbrane u velikoj meri su posledica njene ‘amerikanocentrične’ arhitekture. Zbog specifičnosti američke vojne doktrine, SAD nisu previše zainteresovane za sisteme PVO srednjeg, a naročito kratkog dometa. Njihov prioritet su sistemi velikog dometa. Kompleksi razvijeni za potrebe američkih oružanih snaga aktivno se izvoze i u zemlje koje se suočavaju sa potpuno drugačijim pretnjama, pa prilikom upotrebe sistema THAAD i Patriot često moraju da ‘pucaju iz topa na vrapce’“, navodi se u izveštaju.
Stručnjaci CAMTO-a ukazali su na ogromnu razliku u troškovima. Dok se cena jednog iranskog drona-kamikaze Šahed-136 procenjuje na 20.000 do 50.000 dolara, jedna protivvazduhoplovna raketa PAC-3 košta oko četiri miliona dolara, a AMRAAM-ER oko tri miliona dolara.
„Glavni izazov za zemlje Arabijskog poluostrva upravo je kolosalan jaz između cene sredstava napada i cene presretača“, ističu stručnjaci.
SAD i Izrael su 28. februara započeli vojnu operaciju protiv Irana. Na udaru su se našli najveći iranski gradovi, uključujući Teheran. Bela kuća je napad obrazložila navodnim raketnim i nuklearnim pretnjama iz Irana. U napadima su poginuli vrhovni lider Irana ajatolah Ali Hamnei i još neki visoki predstavnici iranskog rukovodstva.
Iranska Revolucionarna garda potom je saopštila da je pokrenula veliku operaciju odmazde, tokom koje je napadnut Izrael. Na udaru su se našli i američki objekti u Bahreinu, Jordanu, Iraku, Kataru, Kuvajtu, Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Omanu, Saudijskoj Arabiji i Siriji.
(Sputnjik)
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