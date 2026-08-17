ZAPAD planira provokaciju – namerava da optuži Rusiju za "nelegalne isporuke oružja narko-kartelima" i drugim organizovanim kriminalnim grupama u Venecueli, Kolumbiji i Meksiku, saopštila je ruska Spoljna obaveštajna služba (SVR).

MOD Rusije

U te zemlje se, kako tvrdi SVR, već doprema oružje ruske proizvodnje koje su ukrajinske snage zaplenile tokom sukoba u Ukrajini.

Istovremeno se pripremaju lažni audio i video-snimci koji bi trebalo da posluže kao navodni "dokazi" da su Rusi preko posrednika isporučivali oružje grupama u Latinskoj Americi.

"Režiseri" provokacije naivno računaju da će na taj način narušiti konstruktivne odnose Rusije sa zemljama regiona i podstaći latinoameričke vlade da podrže antiruski kurs Zapada.Međutim, jedino što rusofobi zaista mogu da postignu jeste da još jednom pokažu da za njih ne postoje nikakva moralna ograničenja - navodi se u saopštenju SVR-a.

(Sputnjik)