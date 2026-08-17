Svet

MOSKVA SE HITNO OGLASILA: Zapad sprema veliku provokaciju protiv Rusije

Dragana Drlačić

17. 08. 2026. u 10:47

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

ZAPAD planira provokaciju – namerava da optuži Rusiju za "nelegalne isporuke oružja narko-kartelima" i drugim organizovanim kriminalnim grupama u Venecueli, Kolumbiji i Meksiku, saopštila je ruska Spoljna obaveštajna služba (SVR).

МОСКВА СЕ ХИТНО ОГЛАСИЛА: Запад спрема велику провокацију против Русије

MOD Rusije

U te zemlje se, kako tvrdi SVR, već doprema oružje ruske proizvodnje koje su ukrajinske snage zaplenile tokom sukoba u Ukrajini.

Istovremeno se pripremaju lažni audio i video-snimci koji bi trebalo da posluže kao navodni "dokazi" da su Rusi preko posrednika isporučivali oružje grupama u Latinskoj Americi.

"Režiseri" provokacije naivno računaju da će na taj način narušiti konstruktivne odnose Rusije sa zemljama regiona i podstaći latinoameričke vlade da podrže antiruski kurs Zapada.Međutim, jedino što rusofobi zaista mogu da postignu jeste da još jednom pokažu da za njih ne postoje nikakva moralna ograničenja - navodi se u saopštenju SVR-a.

(Sputnjik)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Meridianbet podržao UFC Fight Night: Beograd kao nova borilačka prestonica

Meridianbet podržao UFC Fight Night: Beograd kao nova borilačka prestonica