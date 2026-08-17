TRAGEDIJA: Turistu ubio grom dok se peo na Etnu

AMERIČKOG turistu (30) udario je grom dok je planinario na vulkanu Etna na Siciliji.

Foto: Unsplash/Brandon Morgan littleppl85

Turista je bio na Etni, u zabranjenom području, kada je počelo nevreme i kada ga je udario grom, prenosi italijanski ADNKronos.

Helikopter vatrogasne službe ga je pronašao nakon potrage i odneo na brod koji ge je odmah prevezao u bolnicu u Kataniji, gde je stigao bez znakova života.

BONUS VIDEO: SNIMCI IZ DRONA: Izraelska vojska objavila video udara na iranske sisteme PVO