TRAGEDIJA: Turistu ubio grom dok se peo na Etnu
AMERIČKOG turistu (30) udario je grom dok je planinario na vulkanu Etna na Siciliji.
Turista je bio na Etni, u zabranjenom području, kada je počelo nevreme i kada ga je udario grom, prenosi italijanski ADNKronos.
Helikopter vatrogasne službe ga je pronašao nakon potrage i odneo na brod koji ge je odmah prevezao u bolnicu u Kataniji, gde je stigao bez znakova života.
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