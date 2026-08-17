Svet

TRAGEDIJA: Turistu ubio grom dok se peo na Etnu

Танјуг

17. 08. 2026. u 10:33

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AMERIČKOG turistu (30) udario je grom dok je planinario na vulkanu Etna na Siciliji.

ТРАГЕДИЈА: Туристу убио гром док се пео на Етну

Foto: Unsplash/Brandon Morgan littleppl85

Turista je bio na Etni, u zabranjenom području, kada je počelo nevreme i kada ga je udario grom, prenosi italijanski ADNKronos.

Helikopter vatrogasne službe ga je pronašao nakon potrage i odneo na brod koji ge je odmah prevezao u bolnicu u Kataniji, gde je stigao bez znakova života.

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