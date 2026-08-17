HAPŠENJE NA KRIMU: Pao agent Službe bezbednosti Ukrajine

AGENT Kijeva, koji je prikupio podatke o objektima Ministarstva odbrane Rusije na Krimu i pripremao skladišta eksploziva, priveden je na teritoriji poluostrva, saopštila je FSB u ponedeljak.

foto: Russian Federal Security Service / Zuma Press / Profimedia

- Služba federalne bezbednosti Ruske Federacije na teritoriji Republike Krim privela je državljanina Rusije osumnjičenog za izdaju - navodi se u saopštenju.

Napominje se da je 54-godišnjeg stanovnika Sevastopolja u glasniku Telegrama regrutovala Služba bezbednosti Ukrajine. Po instrukcijama kustosa, on je neprijatelju prikupio i preneo informacije o objektima Ministarstva odbrane Rusije u regionu.

- Pored toga, agent je razrađen na zadacima podizanja i ponovnog polaganja keša koji sadrže komponente eksplozivnih naprava. U jednom od ovih skladišta u šumskom pojasu na teritoriji Sevastopolja, FSB Rusije je pronašao eksploziv zasnovan na heksogenu težine 476,8 grama i električni detonator vojne svrhe - dodao je FSB.

Napominje se da je istražno odeljenje FSB Rusije na Krimu i Sevastopolju pokrenulo krivični postupak protiv optuženog na osnovu izdaje i ilegalne trgovine eksplozivom ili eksplozivnim napravama.

On je uhapšen. Ukupno, pritvoreniku preti kazna zatvora do doživotnog zatvora.

(Ria Novosti)



