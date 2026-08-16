HAMAS POVUKAO POTEZ KOJI MENJA PREGOVORE! Prihvataju Trampov plan, ali postavljaju uslov Izraelu

PALESTINSKI militantni pokret Hamas saopštio je danas da je tokom sastanka sa "delegacijama posrednika i garanta sporazuma o prekidu vatre u Gazi" naglasio da će "prihvatiti plan za drugu fazu plana" američkog predsednika Donalda Trampa.

Tanjug/AP/Abdel Kareem Hana

Hamas je saopštio da je "pozvao posredničke strane i Odbor za mir da ispune svoje obaveze" i da "primoraju" izraelske snage "da sprovedu sve svoje obaveze u prvoj fazi".

U saopštenju Hamas navodi da je pozvao posrednike da primoraju Izrael da "okonča sva kršenja zakona, zaustave ubistva i upade, dogovore se o mapi puta za drugu fazu plana predsednika Trampa i da počne da razvija vremenski okvir za njegovu implementaciju".

Delegacija Hamasa je ranije danas u Kairu razgovarala o posleratnom planu za Gazu koji podržavaju Sjedinjene Američke Države, sa Trampovim izaslanikom Džaredom Kušnerom, prenosi Al Džazira. U saopštenju se navodi da su se Hamas i pokret otpora "u potpunosti pridržavali prve faze sporazuma o prekidu vatre".

Dodaje se da Izrael "nije uspeo da sprovede ovu fazu", da je "eskalirao svoje vojne operacije na terenu i da je produbio humanitarnu katastrofu", kao i da je "eksplicitno odbacio plan".

(Tanjug)