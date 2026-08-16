NEVREME DONOSI SMRT! Dve tinejdžerke odnela bujica, žena poginula pod srušenim zidom

ŽENA i dve tinejdžerke poginule su danas u poplavama koje su obilne kiše izazvale u Karakasu, saopštio je danas šef vatrogasne službe u glavnom gradu Venecuele Pablo Antonio Palasios Salazar.

Foto: Unsplash/Kelly Sikkema

Palasios Salazar je u objavi na Telegramu kazao da je dve maloletne devojčice odnela bujična poplava, dok je žena (49) čiji identitet nije objavljen poginula kada se na nju srušio zid, prenosi Figaro.

U gradu Sukre, na istoku Venecuele, poplavljeno je najmanje 30 kuća. Jake tropske kiše, koje su padale u severnoj Venecueli tokom protekle noći, obarale su drveće koje je uništilo šatore u kojima su spavali ljudi koji su ostali bez krova nad glavom nakon razornog zemljotresa koji se dogodio 24. juna.

(Tanjug)