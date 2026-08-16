NOVI POŽAR U GRČKOJ PRETI KATASTROFA: Gori fabrika PLASTIKE blizu Larise, obustavljen saobraćaj na autoputu Larisa - Atina
U FABRICI plastike u oblasti grčkog grada Larisa večeras je izbio požar, izazvavši gust crni dim koji je prekrio veliki deo neba, saopštili su zvaničnici.
Požar je izbio na petom kilometru nacionalnog puta Larisa - Atina, prenosi Katimerini.
Na licu mesta se nalaze jake vatrogasne snage, dok je policija obustavila saobraćaj u oba smera.
Vetrovi koji duvaju u toj oblasti nose dim ka stambenim područjima, što je navelo Civilnu zaštitu da pošalje upozorenje građanima putem broja 112.
Tanjug
BONUS VIDEO - Vatrena stihija u Deliblatskoj peščari
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