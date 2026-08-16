Svet

NOVI POŽAR U GRČKOJ PRETI KATASTROFA: Gori fabrika PLASTIKE blizu Larise, obustavljen saobraćaj na autoputu Larisa - Atina

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

16. 08. 2026. u 22:11

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U FABRICI plastike u oblasti grčkog grada Larisa večeras je izbio požar, izazvavši gust crni dim koji je prekrio veliki deo neba, saopštili su zvaničnici.

НОВИ ПОЖАР У ГРЧКОЈ ПРЕТИ КАТАСТРОФА: Гори фабрика ПЛАСТИКЕ близу Ларисе, обустављен саобраћај на аутопуту Лариса - Атина

Foto: Tanjug/AP Photo/Michael Varaklas

Požar je izbio na petom kilometru nacionalnog puta Larisa - Atina, prenosi Katimerini.

Na licu mesta se nalaze jake vatrogasne snage, dok je policija obustavila saobraćaj u oba smera.

Vetrovi koji duvaju u toj oblasti nose dim ka stambenim područjima, što je navelo Civilnu zaštitu da pošalje upozorenje građanima putem broja 112.

Tanjug

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