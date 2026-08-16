DRAMA U CENTRU KIJEVA: Stotine demonstranata poslale jasnu poruku vlastima

U centru Kijeva večeras je održan novi protest podrške smenjenom ukrajinskom ministru odbrane Mihailu Fedorovu, sa koga su prisutni zatražili od vlade da se vrati na tu funkciju.

Foto: Danylo Antoniuk/AP/Tanjug

Nekoliko stotina učesnika protesta su nosili transparente sa natpisima "Reforme, a ne šeme", "Dijalog sa narodom", "Fjodorov u Ministarstvu odbrane", "Fjodorov = ministar odbrane", prenosi Ukrinform.

Tokom protestne šetnje u centru Kijeva, učesnici skupa odali su počast poginulima u rusko-ukrajinskom ratu minutom ćutanja. Ukrajinski parlament - Vrhovna rada je 14. jula prihvatio ostavku premijerke Julije Sviridenko, čime je pala cela njena vlada, a od 16. jula, u nizu gradova u Ukrajini, počeli su protesti zbog uklanjanja Mihaila Fedorova sa funkcije ministra odbrane.

Jevgenij Hmara je zvanično preuzeo dužnost novog ukrajinskog ministra odbrane 20. jula.

(Tanjug)