DRAMA U CENTRU KIJEVA: Stotine demonstranata poslale jasnu poruku vlastima
U centru Kijeva večeras je održan novi protest podrške smenjenom ukrajinskom ministru odbrane Mihailu Fedorovu, sa koga su prisutni zatražili od vlade da se vrati na tu funkciju.
Nekoliko stotina učesnika protesta su nosili transparente sa natpisima "Reforme, a ne šeme", "Dijalog sa narodom", "Fjodorov u Ministarstvu odbrane", "Fjodorov = ministar odbrane", prenosi Ukrinform.
Tokom protestne šetnje u centru Kijeva, učesnici skupa odali su počast poginulima u rusko-ukrajinskom ratu minutom ćutanja. Ukrajinski parlament - Vrhovna rada je 14. jula prihvatio ostavku premijerke Julije Sviridenko, čime je pala cela njena vlada, a od 16. jula, u nizu gradova u Ukrajini, počeli su protesti zbog uklanjanja Mihaila Fedorova sa funkcije ministra odbrane.
Jevgenij Hmara je zvanično preuzeo dužnost novog ukrajinskog ministra odbrane 20. jula.
(Tanjug)
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