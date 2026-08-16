NOVI ŽIVOT ZA STARU ODEĆU: U italijanskom gradu Prato otvoren centar za preradu korišćenog tekstila
ZAHVALjUJUĆI Nacionalnom planu za oporavak i otpornost sve je više projekata za reciklažu onoga što se pre bacalo, zagađujući životnu sredinu i stvarajući materijalnu štetu. Tako je u italijanskom gradu Prato otvoren centar za preradu korišćenih tekstilnih predmeta, a izgradila ga je kompanija „Tekstil“. Obrađivaće 33.000 tona otpada godišnje.
Centar će omogućiti građanima Toskane, ali i drugim Italijanima, da znaju gde može da završi njihova stara odeća. Novo postrojenje predstavlja konkretan odgovor za program, za koji novac stiže iz EU, a fokus je na izdržljivijim i višekratno upotrebljivim recikliranim odevnim predmetima, dok se istovremeno zabranjuje uništavanje neprodate odeće.
Punim kapacitetom postrojenje će obrađivati 13.000 tona predmete koji nikada nisu bili u upotrebi, uglavnom iz tekstilnog okruga Prato, kao i dodatnih 20.000 tona već korišćenih materijala. Prvi korak u ovom lancu uključuje snabdevanje direktno od stanovnika, koji sortiraju otpad u odgovarajuće kontejnere.
Kada to stignu u fabriku, radnici odvajaju odeću od obuće, torbi i drugih odevnih dodataka. Da bi se brzo i precizno prepoznala vlakna od kojih je sastavljena tkanina i sortirale bale odeće prema bojama i materijalima, interveniše sistem zasnovan na veštačkoj inteligenciji i infracrvenoj tehnologiji. Taj sistem odlučuje šta ponovo upotrebiti ili reciklirati, na osnovu kvaliteta proizvoda.
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