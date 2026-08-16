Svet

DA LI ĆE VULKAN ETNA DA PRORADI: Registrovana nova intenzivna aktivnost jednog od kratera

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

16. 08. 2026. u 22:22

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NOVA, intenzivna aktivnost registrovana je na Voragini, jednom od najviših kratera vulkana Etna na Siciliji, pokazao je onlajn sistem praćenja italijanskog Nacionalnog instituta za geofiziku i vulkanologiju, opservatorije Etnean u Kataniji.

ДА ЛИ ЋЕ ВУЛКАН ЕТНА ДА ПРОРАДИ: Регистрована нова интензивна активност једног од кратера

Foto: AP Photo/Simone Genovese

Kako je saopšteno, vulkanski tremor, odnosno kontinuirano podrhtavanje tla, koji signalizira energiju prisutnu u unutrašnjim magmatskim kanalima, raste i ostaje na veoma visokim vrednostima a upozorenje za vazduhoplovstvo opservatorije za vulkane trenutno je narandžasto, prenosi Ansa.

Krater Voragine, sa visinom koja prelazi 3.400 metara, predstavlja najvišu tačku čitavog masiva Etne.

Tanjug

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