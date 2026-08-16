DA LI ĆE VULKAN ETNA DA PRORADI: Registrovana nova intenzivna aktivnost jednog od kratera
NOVA, intenzivna aktivnost registrovana je na Voragini, jednom od najviših kratera vulkana Etna na Siciliji, pokazao je onlajn sistem praćenja italijanskog Nacionalnog instituta za geofiziku i vulkanologiju, opservatorije Etnean u Kataniji.
Kako je saopšteno, vulkanski tremor, odnosno kontinuirano podrhtavanje tla, koji signalizira energiju prisutnu u unutrašnjim magmatskim kanalima, raste i ostaje na veoma visokim vrednostima a upozorenje za vazduhoplovstvo opservatorije za vulkane trenutno je narandžasto, prenosi Ansa.
Krater Voragine, sa visinom koja prelazi 3.400 metara, predstavlja najvišu tačku čitavog masiva Etne.
Tanjug
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