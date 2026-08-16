AMERIKANCI TRAŽE ODGOVORE OD IZRAELA! Vašington šalje visoke zvaničnike u palestinsko selo posle nasilja doseljenika
DELEGACIJA visokih američkih zvaničnika najavila je danas da namerava da u narednih nekoliko dana poseti selo Kusra na Zapadnoj obali, gde su nasilni izraelski doseljenici opsedali Palestince koji tu žive, kako bi se uverili šta se tamo dešava, prenosi izraelski Kanal 12.
Sjedinjene Američke Države su navodno zamolile visoke izraelske zvaničnike odbrane da im se pridruže prilikom posete sela južno od Nablusa, kako bi im objasnili šta se tamo dešava i kako planiraju da se pozabave nasiljem jevrejskih doseljenika, prenosi Tajms of Izrael.
Kako je najavljeno, američki izaslanik Džared Kušner trebalo bi da poseti Izrael sutra, iako za sada nema naznaka da će se i on pridružiti obilasku palestinskog sela. Američki ambasador u Izraelu Majk Hakabi je prošle nedelje osudio ponašanje nasilnih doseljenika u Kusri, za koje je rekao da su "izraelski teroristi".
Prema izveštajima izraelskih medija, doseljenici su i danas bili blizu, ali ne i unutar sela Kusra gde je, prema rečima Palestinaca, raspoređena izraelska vojska, koja im i dalje ne dozvoljava da se vrate u neke kuće. Kanal 12 je preneo da je izraelska policija dobila "desetine fotografija" onih koji su upali u selo i tamo izvršili nasilje, kako bi ih policija pratila i hapsila ali je policija saopštila da materijal izraelske vojske ne precizira šta su fotografisani osumnjičeni radili, i da stoga ne predstavlja osnovu za hapšenje.
Prema izraelskim medijima, tajna služba Šin Bet radi na prikupljanju materijala za podizanje optužnice protiv osumnjičenih za napade u Kusri.
(Tanjug)
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