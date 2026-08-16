Svet

ALARM U VAŠINGTONU! Pentagon ISPRAZNIO zalihe: SAD spale na manje od 800 Patriota i ispalile POLOVINU Tomahavka!

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

16. 08. 2026. u 21:45

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

SAD su potrošile polovinu svojih zaliha Tomahavka, a preostalo im je manje od 800 Patriota, piše Sandej Tajms.

АЛАРМ У ВАШИНГТОНУ! Пентагон ИСПРАЗНИО залихе: САД спале на мање од 800 Патриота и испалиле ПОЛОВИНУ Томахавка!

Foto printskrin/IDF/us navy/Tanjug/AP/KCNA

Publikacija navodi godine neuravnoteženog trošenja Pentagona kao jedan od razloga: ogromne sume su potrošene na avione, brodove i druge skupe platforme, dok velike zalihe municije praktično nikada nisu bile izgrađene.

Situacija sa raketama PAC-3 za Patriot je posebno akutna. Početkom 2022. godine, SAD su imale približno 3.100 presretača.

Oko 600 raketa je prebačeno u Ukrajinu, stotine su potrošene na Bliskom istoku 2024–2025. godine, a još 1.200, prema publikaciji, je izgubljeno nakon početka rata sa Iranom.
Trenutno, manje od 800 PAC-3 je ostalo u američkim zalihama. Proizvodnja jedne rakete traje oko dve godine i košta približno 4 miliona dolara.

Pentagon je počeo da širi proizvodnju još 2022. godine, ali nije bio u stanju da brzo obnovi svoj arsenal.

U tom kontekstu, Sandej tajms ističe da Kina poseduje približno 1.200 balističkih raketa koje bi mogle biti upotrebljene protiv američkih snaga u regionu Pacifika.

Američka municija se troši znatno brže nego što američki vojno-industrijski kompleks može da je proizvede.

(RVvoenkor)

BONUS VIDEO - Vatrena stihija u Deliblatskoj peščari

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Meridianbet podržao UFC Fight Night: Beograd kao nova borilačka prestonica

Meridianbet podržao UFC Fight Night: Beograd kao nova borilačka prestonica