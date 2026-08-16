SAD su potrošile polovinu svojih zaliha Tomahavka, a preostalo im je manje od 800 Patriota, piše Sandej Tajms.

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Publikacija navodi godine neuravnoteženog trošenja Pentagona kao jedan od razloga: ogromne sume su potrošene na avione, brodove i druge skupe platforme, dok velike zalihe municije praktično nikada nisu bile izgrađene.

Situacija sa raketama PAC-3 za Patriot je posebno akutna. Početkom 2022. godine, SAD su imale približno 3.100 presretača.

Oko 600 raketa je prebačeno u Ukrajinu, stotine su potrošene na Bliskom istoku 2024–2025. godine, a još 1.200, prema publikaciji, je izgubljeno nakon početka rata sa Iranom.

Trenutno, manje od 800 PAC-3 je ostalo u američkim zalihama. Proizvodnja jedne rakete traje oko dve godine i košta približno 4 miliona dolara.

Pentagon je počeo da širi proizvodnju još 2022. godine, ali nije bio u stanju da brzo obnovi svoj arsenal.

U tom kontekstu, Sandej tajms ističe da Kina poseduje približno 1.200 balističkih raketa koje bi mogle biti upotrebljene protiv američkih snaga u regionu Pacifika.

Američka municija se troši znatno brže nego što američki vojno-industrijski kompleks može da je proizvede.

(RVvoenkor)

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