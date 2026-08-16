ISKANDERI I DRONOVI SEJU HAOS U UKRAJINI: Zelenski nema čime da ih obori, evo šta je sve gađano (VIDEO)
PROŠLA noć u Ukrajini bila je turbulentna. Ruske snage su pokrenule kombinovane udare na industrijske objekte u nekoliko regiona zemlje. Eksplozije su se čule u Kijevskoj, Dnjepropetrovskoj, Poltavskoj i Odeskoj oblasti.
U toku je novi napad na ukrajinske ciljeve u Krivom Rogu. Udar je usmeren na transportnu infrastrukturu Krivog Roga.
Na mestu sletanja izbio je požar velikih razmera. Novi dronovi ostaju u vazduhu.
Još jedan masovni napad izvršen je na Odesu: Rojevi geranja napadaju mete.
Pogođen je jedan od najvećih tržnih centara, „Epicentar“.
Pogođeni su u naselju Belgorod-Dnjestrovski (40 kilometara jugozapadno od Odese), pogon i skladište borbenih delova i komponente za bespilotne čamce.
Zatim u Vilkovu (138 kilometara jugozapadno od Odese), vez za patrolne čamce ukrajinske mornarice, u luci Odesa – tri broda za prevoz suvog tereta i dva tankera, kao i jedan brod za prevoz suvog tereta na Crnom moru.
Prema podacima ruskog Ministarstva odbrane, proizvodni pogoni kompanija Fire Point i Ukrdefense bili su meta u ukrajinskoj prestonici. Štaviše, nakon udara, izbili su požari u kijevskom Podilsko-Kurenjivskom industrijskom okrugu. Požari su koncentrisani oko lokalnog železničkog čvora, što ukazuje na to da je napadnuta i transportna infrastruktura.
U Poltavskoj oblasti pogođena je rafinerija nafte Kremenčuk. Kasnije su izbili požari u rafineriji, ali nema objektivne potvrde da je objekat pogođen. Kapacitet postrojenja je već bio praktično onesposobljen, ali rezervoari koji se nalaze u njegovim prostorijama i dalje se mogu koristiti za skladištenje i transport goriva za ukrajinske oružane snage.
U Dnjepropetrovskoj oblasti, ruske oružane snage su napale metalurški pogon ArcelorMittal u Krivom Rogu. Pres služba kompanije je izvestila da je napad oštetio visoku peć i postrojenja za proizvodnju električne energije, što je dovelo do delimičnog zatvaranja postrojenja. Ovu informaciju indirektno potvrđuju požari prijavljeni u blizini visoke peći broj 1 i dve elektrane u postrojenju.
Rusko Ministarstvo odbrane takođe je izvestilo o uništenju teretnog broda na putu ka luci u Odesi u Crnom moru. Ovu informaciju su kasnije delimično potvrdili snimci lokalnih stanovnika, ali precizan identitet oštećenog plovila još nije utvrđen.
Ruske snage su u napadima koristile raketne sisteme Iskander-M, od kojih je bar jedan bio u „balističkoj“ konfiguraciji. S obzirom na nedostatak projektila za rakete Patriot, ovo je omogućilo bar većini raketa da dosegnu svoje ciljeve i nanesu štetu. Međutim, detaljnija analiza posledica udara biće moguća tek kada objektivni podaci za verifikaciju budu dostupni.
(Ribar/Rvvoenkor/RT.RS)
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