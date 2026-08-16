DRAMA NA SEVERU AFRIKE: Bedem izdržao juriš, Maroko gvozdenom zavesom sprečio masovni proboj migranata u Seutu

NOVI, danima najavljivani pokušaj koordinisanog ilegalnog prelaska granice i upada na teritoriju Evropske unije doživeo je krah na severu Afrike, pre nego što je uopšte uspeo da preraste u otvoreni stampedo.

Foto: Tanjug/AP Photo/Bernat Armangue

Žestokom, preventivnom akcijom marokanskih bezbednosnih snaga u brdima oko pograničnog grada Fnideka, sinoć je u potpunosti osujećen plan stotina migranata koji su pokušali da testiraju budnost graničnih barijera španske eksklave Seute. Iako su društvene mreže danima viralno mobilisale hiljade ljudi za masovni udar na granicu EU, Rabat i Madrid su ovog puta podigli štit na vreme. Umesto reprize haosa s kraja jula kada su desetine hiljada ljudi preplavile ovu regiju, koordinisana odbrana na spoju dva kontinenta uspela je da ugasi požar u samom začetku, zadržavajući red tamo gde se završava Afrika, a počinje Evropska unija.

Algoritmi krijumčara i lažne vesti

Glavni zamajac za potencijalni novi talas krize ponovo su bile društvene mreže, transformisane u pravo digitalno oružje krijumčarskih mreža. Danima su internetom kružile anonimne, sinhronizovane objave i smišljene dezinformacije da će zaštitna ograda između marokanskog grada Fnideka i Seute biti potpuno otvorena i bez nadzora zbog velikog španskog državnog praznika, Velike Gospojine (15. avgusta). Ciljani viralni pozivi mobilisali su uglavnom mlade Marokance, ali i velike grupe migranata iz potsaharske Afrike koji su krenuli ka severnoj obali, zavedeni opasnom iluzijom da će sirovom taktikom „masovnosti” uspeti da probiju i preplave zaštitne barijere.

Ipak, obaveštajne službe Madrida i Rabata ovog puta nisu dozvolile da budu uhvaćene na spavanju. Presretanjem šifrovanih komunikacija u zatvorenim grupama na mrežama Votsap, Signal i Telegram, planovi su razotkriveni u samom začetku. Marokanska Generalna direkcija za nacionalnu bezbednost odmah je krenula u oštru ofanzivu i iza rešetaka stavila 61 osobu direktno optuženu za širenje internet propagande i podsticanje na ilegalni proboj granice. Istovremeno, Brisel je pritisnuo tehnološke gigante: Evropska komisija je po hitnom postupku aktivirala zajednički mehanizam sa platformama Meta i Tiktok, primoravajući ih da iz sopstvenih algoritama momentalno uklone sav toksični sadržaj koji poziva na nasilje i organizovanu trgovinu ljudima.

Gvozdena zavesa od Rabata do Tangera

Marokanske vlasti podigle su nivo borbene gotovosti na istorijski maksimum, pretvarajući sever zemlje u neprobojnu vojnu zonu. Bezbednosni obruč postavljen je duboko u unutrašnjosti: na glavnim putevima, železničkim i autobuskim stanicama u Kazablanki, Fesu i Kenitri, odakle je stotinama migranata u startu onemogućen ulazak u bilo koje prevozno sredstvo koje se kreće ka severnoj obali. Koordinacija je bila toliko rigorozna da su bezbednosne patrole bukvalno „češljale” vozove pre nego što bi krenuli ka Tangeru.

Oni najuporniji, koji su uspeli da zaobiđu kontrolne punktove rizičnim planinskim stazama i pod vrelim afričkim suncem stignu do pograničnog Fnideka, naišli su na beskompromisan i brutalan odgovor. Snage bezbednosti, podržane nadzornim dronovima i interventnim vozilima, podigle su zid oko tri kilometra pre same granične linije sa Seutom. Kada su grupe migranata, većinom iz potsaharske Afrike, pokušale da kamenicama probiju kordone, marokanska policija je uzvratila suzavcem i vodenim topovima, razbijajući grupe u brdima. O vanrednom stanju na terenu najbolje svedoči činjenica da su lokalne škole u Fnideku preko noći ispražnjene i pretvorene u spavaonice i baze za smeštaj hiljada pripadnika interventnih jedinica.

Da bi operacija ostala skrivena od očiju svetske javnosti, Ministarstvo unutrašnjih poslova Maroka naredilo je hitnu evakuaciju i proterivanje španskih novinarskih ekipa iz agencije EFE i javnog servisa RTVE, što je izazvalo oštre osude medijskih udruženja u Madridu. Ipak, cilj je postignut: prema zvaničnim podacima sa terena, u poslednjih 48 sati uhapšeno je i procesuirano ukupno 294 ilegalna migranta, čime je u potpunosti ugašena iskra novog masovnog proboja granice.

Foto: Tanjug/AP Photo/Bernat Armangue

Novi pomorski bedem i vojska u pripravnosti

Sa druge strane zaštitne ograde, na tlu same Seute, španske vlasti ništa nisu prepustile slučaju, svesne da bi novi proboj značio potpuni kolaps. Španski ministar unutrašnjih poslova Fernando Grande-Marlaska potvrdio je masovno pojačanje bezbednosnog aparata na afričkom tlu: ukupne policijske snage u eksklavi podignute su na 880 pripadnika Nacionalne policije i 714 pripadnika Civilne garde, kojima logističku podršku pruža kontingent od čak 2.000 vojnika Španske armije. Ovaj moćni kordon od preko 3.600 ljudi pod oružjem danonoćno patrolira gradskim jezgrom i obezbeđuje vitalne objekte poput velikih supermarketa i javnih institucija, pokušavajući da umiri opravdano uplašene stanovnike i spreči nerede, pljačke ili nove sukobe desničarskih grupa sa migrantima.

Crna statistika – Julski haos odneo najmanje 141 život Vanredne bezbednosne mere koje su ovog vikenda podignute sa obe strane granice direktna su posledica nezapamćene humanitarne katastrofe koja je ovu regiju pogodila krajem jula. Tada je krijumčarski algoritam uspeo da pokrene nezamisliv ljudski stampedo – između 72.000 i 80.000 migranata je u svega 24 sata iskoristilo gustu morsku maglu i doslovno preplavilo Seutu, teritoriju koja broji jedva 84.000 stanovnika. Dok su političari brojali deportacije, cena plaćena u ljudskim životima ispisala je najmračnije stranice na granici dva kontinenta. Prema zvaničnim podacima iz Madrida, tokom paničnog proboja preko oštrih stena i plivanja oko morskih pregrada, utopilo se ili stradalo u naletu mase najmanje 96 osoba. Međutim, nezavisne humanitarne organizacije, predvođene Marokanskom asocijacijom za ljudska prava (AMDH), upozoravaju da je situacija daleko dramatičnija. Njihovi terenski podaci govore o preko 141 potvrđenoj žrtvi, dok se desetine mladih ljudi, koji su u talasu masovnosti videli svoju kartu za Evropu, i dalje vode kao nestali u mutnim vodama Mediterana.



Ipak, najveća pažnja usmerena je ka plaži Tarahal i gradskom kupalištu El Trampolin, gde se pod nesnosnim afričkim vrućinama i improvizovanim bambusovim nadstrešnicama još uvek skriva deo od oko 5.000 neregularnih migranata preostalih iz prethodnog, julskog haosa. Kako bi se takva katastrofa trajno onemogućila, Španija je duž morske granice instalirala nove, ojačane plutajuće pomorske barijere u dužini od 500 metara. Ovaj novi vodeni bedem fizički onemogućava krijumčarske čamce ili masovne grupe plivača da jednostavno zaobiđu kopnenu žicu. Poruka iz Madrida, ali i od strane predsednika eksklave Seute Huana Hesusa Vivasa, stigla je u vidu hladnog tuša za sve ilegalne migrante: ne postoji apsolutno nikakva šansa za dobijanje legalnog statusa, azil će biti ekspresno odbijan u startu, a svako ko kroči neregularno biće momentalno vraćen preko granice u Maroko.

Foto: AP Photo/Bernat Armangue

Šengen kao kolateralna šteta

Uspešno sprečavanje najnovijeg avgustovskog proboja jasno pokazuje da je bezbednosna saradnja Madrida i Rabata podignuta na najviši nivo, nakon što je Španija napravila istorijski zaokret i podržala marokanski plan autonomije za Zapadnu Saharu. Ipak, ovi događaji su izazvali katastrofalne tektonske poremećaje unutar same Evropske unije. Nekoliko zemalja članica, predvođenih Italijom, Finskom i Danskom, otvoreno je optužilo vladu u Madridu da je nesposobna da zaštiti jedinu kopnenu granicu EU na afričkom tlu, usmeravajući oštre opozicione oštrice ka liberalnoj migracionoj politici premijera Pedra Sančeza i njegove leve koalicije. Najveći kamen spoticanja je Sančezov ovogodišnji aprilski program regularizacije, koji je omogućio da više od milion ilegalnih migranata podnese zahteve za boravišne dozvole, što je u Rimu viđeno kao direktan poziv na nove talase.

Italija je tako, u strahu od sekundarnih migracija i prelivanja krize, jednostrano suspendovala Šengenski sporazum za Španiju i uvela vanredne policijske kontrole za sve putnike koji dolaze sa Iberijskog poluostrva. Španija je uzvratila žestokim besom i kontramerama, uvodeći sopstvene recipročne kontrole za državljane Italije, uz argument da Seuta uopšte nije deo Šengen zone te da migranti ne mogu tako lako stići do kontinentalne Evrope. Dok desničarska opozicija u Španiji grmi što se Sančez tokom ove drame nalazi na letovanju u kraljevskoj rezidenciji La Mareta, jedna istina ostaje nepobitna: Seuta i Melilja više nisu španski lokalni problem, već goruće geopolitičko pitanje Evropske unije, koja suverenitet i sigurnost svojih južnih granica sve otvorenije prepušta u ruke preskupog marokanskog bezbednosnog aparata.

BONUS VIDEO: ŠPANSKA POLICIJA: Akcija spašavanja migranata