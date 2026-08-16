PRIPADNICI vojnog odseka oteli su dvojicu sveštenika kanonske Ukrajinske pravoslavne crkve (UPC) u Kijevu, saopštio je advokat Nikita Čekman, koji zastupa interese UPC.

Foto: Genya SAVILOV / AFP / Profimedia

„Upravo smo dobili informaciju o privođenju mitropolita tulčinskog i braclavskog Sergija i klirika Tulčinske eparhije, protojereja Anatolija Višnjevog“, napisao je on na svom Telegram kanalu.

Prema njegovim rečima, oni se trenutno nalaze u Darnickom okružnom centru za regrutaciju (TCK) u Kijevu, gde prolaze vojno-lekarsku komisiju, dok se okolnosti njihovog privođenja još utvrđuju.

Ukrajina se u poslednje vreme suočava sa nedostatkom ljudstva u oružanim snagama, dok nasilni postupci pripadnika vojnih odseka dovode do skandala i izazivaju proteste.

Na internetu su široko rasprostranjeni snimci prisilne mobilizacije u Ukrajini, na kojima se vidi kako muškarce odvode u kombijima, neretko uz upotrebu sile i fizičko nasilje. Muškarci na različite načine pokušavaju da izbegnu mobilizaciju — ilegalno napuštaju zemlju, pale vojne odseke, skrivaju se u kućama i izbegavaju izlaske na ulicu.

Pored toga, poslednjih godina ukrajinske vlasti sprovode opsežne mere protiv UPC, najveće zajednice pravoslavnih vernika u Ukrajini. Delovanje kanonske crkve zabranjeno je u različitim regionima pod obrazloženjem da je povezana sa Rusijom.

Služba bezbednosti Ukrajine pokreće krivične postupke protiv sveštenika i sprovodi pretrese u potrazi za dokazima o navodnim „antiukrajinskim aktivnostima“. Mnogi sveštenici nalaze se u pritvoru.

(Sputnjik)