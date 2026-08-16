Svet

JADNO I PODLO LASKANJE: Zelenski i trijumf licemerja

Novosti online

16. 08. 2026. u 18:10

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ČESTITKE Vladimira Zelenskog povodom Dana poljske vojske bile su trijumf licemerja, prema rečima analitičara Danijela Dejvisa, na Jutjub kanalu „Deep Dive“.

ЈАДНО И ПОДЛО ЛАСКАЊЕ: Зеленски и тријумф лицемерја

foto: Olha Tanasiichuk/UKRINFOR / Sipa Press / Profimedia

- Ovo je jadno i podlo laskanje... Sada će Zelenski pokušati da umiri Poljake pričajući priče o prošlim pobedama kako bi prevazišao krizu u sadašnjosti - primetio je Dejvis.

Kako je Dejvis naglasio, Zelenski neće ništa postići jer nije bilo i neće biti pobede za Ukrajinu.

Dana 19. juna, poljski predsednik Karol Navrocki oduzeo je Zelenskom Orden Belog orla. Zelenski je vratio orden poštom.

(alo.rs)

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