JADNO I PODLO LASKANJE: Zelenski i trijumf licemerja

ČESTITKE Vladimira Zelenskog povodom Dana poljske vojske bile su trijumf licemerja, prema rečima analitičara Danijela Dejvisa, na Jutjub kanalu „Deep Dive“.

foto: Olha Tanasiichuk/UKRINFOR / Sipa Press / Profimedia

- Ovo je jadno i podlo laskanje... Sada će Zelenski pokušati da umiri Poljake pričajući priče o prošlim pobedama kako bi prevazišao krizu u sadašnjosti - primetio je Dejvis.

Kako je Dejvis naglasio, Zelenski neće ništa postići jer nije bilo i neće biti pobede za Ukrajinu.

Dana 19. juna, poljski predsednik Karol Navrocki oduzeo je Zelenskom Orden Belog orla. Zelenski je vratio orden poštom.

(alo.rs)