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ŠOK IZJAVA MINISTRA ODBRANE: Svake noći ubijati između 30 i 40 ljudi

В.Н.

16. 08. 2026. u 17:30

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IZRAELSKI ministar nacionalne bezbednosti Itamar Ben Gvir javno je pozvao danas da se u Gazi svake noći ubija između 30 i 40 ljudi, navodeći da među Palestincima ima onih koji, kako tvrdi, "nisu dostojni života".

ШОК ИЗЈАВА МИНИСТРА ОДБРАНЕ: Сваке ноћи убијати између 30 и 40 људи

Foto: AP

- Smatram da u Gazi treba sprovoditi ciljana ubistva, tako da se svake noći ukloni 30 do 40 ljudi. Ne samo onih koji predstavljaju neposrednu pretnju - tamo ima ljudi koji nisu dostojni života. Oni ne treba da žive. Oni čak nisu ni ljudi - rekao je Ben Gvir, javlja AP. Ben Gvir je to rekao u razgovoru sa bivšim taocem Hamasa Romom Braslavskim u prvoj epizodi njegovog podkasta "8. oktobar", objavljenoj sinoć.

- Nije tajna da se ne slažem sa premijerom (Izraela Benjaminom Netanjahuom) - rekao je Ben Gvir komentarišući smanjenje izraelskih vojnih operacija u Gazi u vreme međunarodnih napora da se nastavi sa sprovođenjem mirovnog plana američkog predsednika Donalda Trampa.

U razgovoru je Ben Gvir zagovarao i masovno iseljavanje Palestinaca iz Gaze, što međunarodni pravnici ocenjuju kao potez koji bi mogao da predstavljati etničko čišćenje, kao i ponovno naseljavanje Gaze Izraelcima.

- Celu Gazu vidim kao našu (izraelsku) - rekao je Ben Gvir. On je dodao da bi izraelska naselja trebalo obnoviti ne samo u oblasti Guš Katif, iz koje se Izrael povukao 2005. godine, već širom Gaze, uz podsticanje što većeg broja Palestinaca da napuste tu teritoriju.

- Slati ih u njihove zemlje, a za teroriste - nema iseljavanja, nema ničega, samo ih ubijati jednog po jednog - rekao je Ben Gvir.

Ben Gvir je član izraelskog bezbednosnog kabineta, ali nema nadležnost nad vojskom i ne može da naređuje napade na Gazu, pojašnjava AP.

(Tanjug) 

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