ZAOBIŠLI SVE ALARME Opljačkan muzej MUME: Meta lopova bila su remek-dela Antonela de Mesine

TRI od pet sačuvanih panela Poliptiha San Gregorija, potpisnaih i datiranih 1473. godine su odneta, kao i retki dvostrani panel koji prikazuje Madonu sa detetom i Pijetom.

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Četiri dela koja se pripusuju Antonelu da Mesini ukradena su u subotu noću iz „MuME“, Regionalnog interdiciplinarnog muzeja Mesine. Lopovi su ušli zaobilazeći alarmne sisteme i bezbednosne mere i ukrali tri od pet sačuvanih panela Poliptiha San Gregorija kao i dvostrano oslikanu ploču sa Madonom.

Krađa pogađa grupu dela od posebnog značaja za istoriju slikarstva sicilijanske renesanse, Poliptih San Gregorija je, zapravo, jedino Antonelovo delo koje je preostalo u njegovom rodnom gradu. Nastalo 1473. godine za manastir pripojen crkvi Santa Marija, delo je prvobtno bilo sastavljeno od šest panela, sastavljenih u drvenu konstrukciju koja je kasnije izgubljena.

Vremenom je kompleks rastavljen, a jedan od panela je izgubljen: pre krađe, bilo je ostalo pet panela, tako da krađa tri od njih predstavlja dalje i ozbiljno oštećenje dela koje je već sačuvano samo u fragmentarnom obliku. Zajedno sa tri panela ukraden je i mali dvostrano oslikani panel, delo namenjeno privatnoj pobožnosti, na jednoj strani je prikazana Madona sa detetom koje blagosilja i franjevac u obožavanju, a na drugoj Pijeta.

Policijske snage i forenzičari stigli su na lice mesta i započeli istragu kako bi rekonstruisali događaj provale i prukupili dokaze za identifikaciju odgovornih. Istovremeno je pokrenuta interna inspekcija kako bi se rekonstruisao svaki korak i utvrdile sve odgovornosti koje se mogu pripisati osoblju čuvara.

Nedavna kupovina Antonelovog dela za 15 miliona evra svakako je probudila interesovanje bezbrojnih kradljivaca umetnina, samo kupovina male slike vredela je toliko, može se amo pretpostaviti vrednost Poliptiha di San Gregorija.