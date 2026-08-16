OGLASIO SE "RADIO SUDNJEG DANA": Emitovao ovu poruku usred velikog napada na Rusiju!

RADIO-STANICA UVB-76, poznata kao „radio-stanica Sudnjeg dana”, emitovala je novu poruku ujutru 16. avgusta. Emitovana je u 10.20 po moskovskom vremenu. Podaci o emitovanju pojavili su se i na servisima za praćenje radio-prenosa.

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Poruka je sadržala niz: „NZHTI 69014 COMB 1988 5197”.

Stanica UVB-76 je u funkciji još od sedamdesetih godina prošlog veka. Većinu vremena emituje karakterističan signal zujanja, zbog čega je i dobila nadimak „Zujalica” (eng. "Buzzer"). Povremeno se emitovanje prekida glasovnim porukama koje sadrže kodne reči i brojeve.

Ruski mediji su ranije izvestili da je 13. avgusta stanica UVB-76 emitovala četiri poruke u razmaku od nekoliko sati. Čule su se reči: „rate”, „burokhios”, „zvukošnek” i „virodok”. Dan ranije zabeležena je reč „fork-bojec”.

Pre toga, 6. avgusta, „Radio-stanica Sudnjeg dana” emitovala je tri poruke, od kojih je svaka sadržala šest kodnih signala. Među njima su bili: „Kazus”, „Lisolaos”, „Znakosrub”, „Krabonast”, „Tasošifr” i „Kalorisk”.

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