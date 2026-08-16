IZBORI U SENCI MOSKVE: Optužbe nekih francuskih predsedničkih kandidata u navodnu umešanost Rusije u plasiranju lažnih vesti o njima

Predizborna kampanja u Francuskoj još nije ni zvanično počela, a spoljni faktori posredno već postaju jedan od “začina“ u nadmetanju kandidata za Jelisej.

Foto: Goran Čvorović

Nekoliko pretendenata na predsedničku funkciju pobunilo se poslednjih dana zbog navodnog ruskog “mešanja“ u unutrašnje stvari Francuske, optužujući Moskvu i proruske mreže da preko interneta serviraju lažne vesti kojima pokušavaju da ih diskredituju. Sve to, prema tvrdnjama pojedinih kandidata, išlo bi u korist Marin Le Pen, koja trenutno ubedljivo vodi u istraživanjima javnog mnjenja pred predsedničke izbore u aprilu sledeće godine.

Najglasniji je bivši premijer Gabrijel Atal, lider Makronove Renesanse i jedan od kandidata iz tabora dosadašnje predsedničke većine. Početkom avgusta na internetu su se kroz društvene mreže pojavili lažni novinski i televizijski prilozi o njemu, napravljeni tako da podsećaju na sadržaje poznatih francuskih medija. U jednom od njih je, između ostalog, izmišljeno da Atal boluje od Parkinsonove bolesti.

Francuska služba za zaštitu od stranog digitalnog mešanja “Viginum” pripisala je operaciju “sa visokim stepenom pouzdanosti“ proruskoj mreži „Matrjoška“. Atal je otišao korak dalje i direktno optužio “režim u Kremlju“ da pokušava da utiče na predsedničke izbore i da time “podržava Marin Le Pen“. Poručio je i da očekuje da će napadi biti nastavljeni zato što pripada političarima koji otvoreno daju podršku Ukrajini.

Atal nije jedini. Meta je bio još jedan bivši premijer, Eduar Filip, lider stranke Horizonti i takođe predsednički kandidat iz šireg prostora vlasti koja je prethodnih godina podržavala Emanuela Makrona. Na internetu je širena izmišljena informacija da Filip boluje od “demencije”, odnosno neurodegenerativnog oboljenja koje bi ga navodno učinilo nesposobnim za predsedničku funkciju. Tragovi su vodili do proruskog sistema “Storm-1516“, već poznatog francuskim službama po proizvodnji lažnih internet stranica, video-snimaka i navodnih novinarskih priloga. Ipak, to samo po sebi ne dokazuje ko je konkretno naredio operaciju niti njen eventualni krajnji politički cilj.

Na meti se našao i Rafael Gliksman, evropski poslanik i mogući kandidat socijaldemokratske levice, koji, za razliku od Atala i Filipa, ne pripada sadašnjem vladajućem taboru. Na sajtu koji je imitirao francuski medij objavljena je izmišljena priča da je njegova partnerka, novinarka Lea Salame, pokušavala da podmiti medije kako bi promovisali njegovu kandidaturu. Pariski tužilac otvorio je istragu zbog sumnje na strano mešanje. I Gliksman je ocenio da je to verovatno samo “početak“ onoga što kandidate očekuje do izbora.

Zajedničko Atalu, Filipu i Gliksmanu jeste izrazito protivljenje Rusiji u ratu u Ukrajini i podrška pomoći Kijevu. Tu traže osnov sumnjama da izbor meta nije slučajan. Mnogo je teže, međutim, dokazati drugi deo političke jednačine, da se ovakve akcije organizuju upravo zato da bi se u Jelisejsku palatu dovela Marin Le Pen.

Takva tvrdnja za sada je pre svega politička optužba njenih protivnika. Nema javno predstavljenog dokaza da Nacionalno okupljanje učestvuje u pomenutim operacijama niti da ih je tražilo od Moskve. Nema ni dokaza da je svaka akcija usmerena protiv Atala, Filipa ili Gliksmana deo jedinstvenog plana čiji bi neposredni cilj bio izbor Le Penove. Činjenica je, međutim, da određene operacije francuske službe povezuju sa proruskim strukturama.

Marin Le Pen je trenutno daleko ispred svojih konkurenata. Prema istraživanjima, u zavisnosti od ponuđenih kandidata, dobila bi i do 35 odsto glasova već u prvom krugu, dok bi Eduar Filip imao između 16 i 19. Le Penova bi u drugom krugu pobedila Filipa sa 54 prema 46 odsto, a Atala sa 55 prema 45.

Otuda između ostalog i optužbe za navodnu rusku “pomoć” Le Penovoj. Onima koji ih iznose sadašnje ankete daju dovoljno razloga za zabrinutost. To zahteva i razdvajanje onoga što su utvrdile službe od onoga što kandidati zaključuju.

Sumnje dodatno podgreva istorija odnosa francuske nacionalne desnice sa Rusijom. Nekadašnji Nacionalni front je 2014. godine, u trenutku finansijskih teškoća, dobio kredit od 9,4 miliona evra od Prve črško-ruske banke. Taj slučaj kasnije je detaljno razmatrala parlamentarna komisija za strano političko, ekonomsko i finansijsko mešanje. Ni ta veza, međutim, sama po sebi ne dokazuje postojanje koordinacije između današnjeg Nacionalnog okupljanja i autora aktuelne kampanje dezinformacija.

Problem spoljnog mešanja u Francuskoj mnogo je stariji od sadašnje predsedničke trke. Jedna od prekretnica bila je afera Makron liks” uoči drugog kruga predsedničkih izbora 2017, kada je ogromna količina hakovanog materijala iz izbornog štaba Emanuela Makrona puštena na internet neposredno pre glasanja. Francuske institucije upravo od tog slučaja računaju početak ozbiljnijeg sistemskog odgovora na spoljno informaciono mešanje. Senat konstatuje da je Francuska od 2017. postepeno izgradila čitav sistem zaštite od takvih operacija.

Godine 2021. osnovan je “Viginum”, posebna državna služba zadužena za zaštitu digitalne javne debate od manipulativnih kampanja u kojima učestvuju strani akteri. Rusija je poslednjih godina bila u središtu njene pažnje.

Takvo delovanje odavno se ne ograničava samo na izbore. Francuski Senat upozoravao je i na ruski informacioni rat protiv francuskog prisustva u Africi, naročito u Sahelu, gde su preko različitih mreža, uključujući one povezane s “Vagnerom“, širene optužbe o navodnom francuskom “neokolonijalizmu“.

Metode su u međuvremenu postale sofisticiranije, a utome je i suština ove nove vrste “ratovanja“.