NOVO BUĐENJE NACIONALIZMA NA KORZICI: Separatisti kroje nezavisnost

Maskirani ljudi u crnom, automatske puške na stolu, zastava Korzike i poruka da borba za nezavisnost nije završena.

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To je poruka tajne separatističke organizacije Front nacionalnog oslobođenja Korzike – Unija boraca (FLNC-UC) koja je ponovo izbila u prvi plan na francuskom mediteranskom ostrvu, uz pretnje koje su odmah pokrenule francusko antiterorističko pravosuđe.

FLNC-UC je održao tajnu konferenciju za medije na nepoznatoj lokaciji. Jedini prisutni novinari bili su iz lista "Kors maten". Pred njima se pojavilo desetak maskiranih i naoružanih pripadnika organizacije, dok su trojica sedela za stolom prekrivenim korzikanskom zastavom i pročitala političko saopštenje na pet stranica.

Poruka je bila nedvosmislena, a ticala se toga da autonomija o kojoj Pariz pregovara sa korzikanskim političarima za ovu organizaciju nije cilj. Organizacija traži pravo korzikanskog naroda da odlučuje o svojoj budućnosti i na kraju stekne nezavisnost, a sadašnji proces autonomije naziva "maskaradom" i "prevarom bez presedana".

Predlog kojim bi Korzika dobila autonomiju "u okviru Republike" francuska Nacionalna skupština usvojila je 23. juna, a Senat bi trebalo da počne da ga razmatra 21. oktobra. FLNC-UC, međutim, smatra da takvo rešenje ne može da zaštiti identitet ostrva i najavljuje stvaranje "novog političkog odnosa snaga".

Najveću uznemirenost izazvao je deo saopštenja posvećen ljudima koji dolaze iz kontinentalne Francuske. Separatisti tvrde da se Korzika suočava sa "galopirajućom kolonizacijom naseljavanjem" i navode da na ostrvo godišnje stiže gotovo 5.000 novih stanovnika, među kojima je, kako kažu, velika većina Francuza različitog porekla. Takav priliv, prema njihovom tumačenju, stvara demografski pritisak koji ugrožava Korzikance, između ostalog podižući cene nekretnina i otežavajući lokalnom stanovništvu kupovinu stanova i zemlje.

Ovoga puta upozorenje je poprimilo oblik otvorene pretnje. Došljacima su poručili da "ostanu kod kuće“, dodajući da oni koji ipak dođu ne treba da „smatraju da su bezbedni na nacionalnoj teritoriji“. Francusko nacionalno antiterorističko tužilaštvo odmah je otvorilo preliminarnu istragu zbog sumnje na udruživanje radi pripremanja terorističkih dela. Cilj istrage je, između ostalog, identifikovanje maskiranih ljudi sa snimka.

FLNC je nastao 5. maja 1976. godine i decenijama je oružjem i eksplozivom vodio borbu protiv francuske vlasti. Već prve noći postojanja izveo je seriju od 22 napada, a tokom narednih decenija različitim ograncima organizacije pripisivane su hiljade akcija. Mete su bili državni objekti, policija i žandarmerija, banke, preduzeća, ali naročito kuće i vikendice stanovnika kontinentalne Francuske.

Današnji FLNC-UC nastao je krajem devedesetih iz jedne od glavnih frakcija FLNC. Organizacija je 2014. objavila da polaže oružje, u trenutku kada su korzikanski nacionalisti počeli da ostvaruju velike uspehe legalnim političkim putem. Mir, međutim, nije potrajao. Posle smrti korzikanskog nacionaliste Ivana Kolone, koji je 2022. preminuo od posledica napada drugog zatvorenika u francuskom zatvoru, ponovo su ojačale pretnje povratkom oružanoj borbi. FLNC je u oktobru 2023. preuzeo odgovornost za veliku "plavu noć", tokom koje je izvedena serija bombaških napada, uglavnom na vikendice. Francuske vlasti su tokom 2025. zabeležile sedam bombaških napada na Korzici, a od početka ove godine još tri, bez sigurnog pripisivanja FLNC.

OKUPLjANjE I DEKLARACIJA

Ubrzo posle pretnji FLNC-UC, Korzika je postala mesto okupljanja različitih separatističkih udruženja. Na Međunarodnim danima u Kortiju pre nekoliko dana, uz Korzikance učestvovali su i predstavnici pokreta sa Gvadalupe, Martinika, Gvajane i Kanakija, kao i iz Katalonije, Kabílije, Sardinije, Sicilije i Bretanje. Predstavnici Fronta međunarodne dekolonizacije (FID) usvojili su "Deklaraciju iz Kortija", optužujući Francusku za nastavak "kolonijalne politike" i zahtevajući pravo svojih teritorija na samoopredeljenje. Skup je protekao i u znaku 50 godina FLNC.