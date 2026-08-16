VRATIO SE HANTAVIRUS: Zabrinjavajuće zdravstvene vesti iz Francuske i Španije

Francuske zdravstvene vlasti identifikovale su i kontaktirale osobe koje su bile u bližem okruženju francusko-argentinskog turiste zaraženog andskim sojem hantavirusa.

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Reč je o novom uvezenom slučaju virusa koji je pre samo nekoliko meseci izazvao međunarodnu uzbunu i odneo tri života na prekookeanskom kruzeru "Hondijus".

Turista, koji je tokom druge polovine jula putovao kroz Francusku, boravio je u Novoj Akvitaniji, Normandiji i u pariskom regionu, a zatim otišao u Španiju. Tamo je utvrđeno da je zaražen hantavirusom i sada se sa porodicom nalazi u izolaciji u Galiciji.

Među kontaktima se nalaze članovi njegove uže porodice, zdravstveni radnici koji su bili u bliskom kontaktu s njim, kao i pojedini putnici iz vozova i aviona kojima je putovao. Osobama procenjenim kao "kontakti pod rizikom" preporučena je kućna izolacija tokom šest nedelja od prvog kontakta. Mogu da izlaze radi očuvanja psihičkog i fizičkog zdravlja, ali treba da izbegavaju javni prevoz i okupljanja i da nose medicinsku masku. Kontakti sa niskim rizikom treba tokom 42 dana od poslednjeg kontakta da prate eventualnu pojavu temperature, bolova u mišićima i glavi, umora, kao i gastrointestinalnih ili respiratornih simptoma.

U Parizu je zbog ovog slučaja održan sastanak stručnjaka, a uključeni su resori zdravlja, unutrašnjih i spoljnih poslova i saobraćaja. Aktivirana je i međunarodna saradnja. Uspostavljena je i koordinacija na evropskom nivou, dok su francuske i španske službe rekonstruisale kretanje obolelog i kontakte tokom putovanja.

Poseban oprez izaziva činjenica da je reč o andskom virusu, odnosno ANDV, koji se razlikuje od hantavirusa s uobičajenom cirkulacijom u Evropi. Hantavirusi se prvenstveno prenose sa zaraženih glodara, preko njihovog urina, izmeta ili pljuvačke, ali je ANDV jedini poznati hantavirus kod kog je potvrđen i ograničeni prenos sa čoveka na čoveka. Takvi slučajevi uglavnom su povezani sa dugotrajnim i veoma bliskim kontaktom među članovima porodice, partnerima ili zdravstvenim radnicima. Inkubacija može da traje do šest nedelja.

Upravo je taj soj proletos izazvao veliku međunarodnu uzbunu na kruzeru "MV Hondijus". Brod je 1. aprila krenuo iz argentinske Ušuaje na transatlantsko putovanje. Prvi slučajevi bolesti pojavili su se tokom plovidbe, a situacija je ubrzo prerasla u međunarodnu zdravstvenu operaciju, jer su putnici i članovi posade bili iz mnogobrojnih zemalja i neki su se iskrcali pre nego što je utvrđeno o kojoj bolesti je reč.

Do početka jula sa epidemijom na "Hondijusu" bilo je povezano ukupno 13 slučajeva sa tri smrtna ishoda. Svi oboleli bili su putnici ili članovi posade. Među hospitalizovanima većina se oporavila, dok je potraga za kontaktima obuhvatila više zemalja. Svetska zdravstvena organizacija je rizik za širu populaciju procenjivala kao nizak. SZO je 2. jula epidemiju proglasila završenom, pošto je poslednja osoba koja je bila pod nadzorom završila karantin bez infekcije. Novi slučaj francusko-argentinskog turiste, otkriven početkom avgusta, zato se tretira kao novi uvezeni slučaj, a ne kao nastavak epidemije sa kruzera.

MALI RIZIK

Izolovani "nulti" pacijent nove pojave hantavirusa više nema simptome. U trenutku dijagnoze virusno opterećenje bilo mu je veoma nisko, zbog čega se mogućnost da je tada prenosio virus procenjuje kao veoma ograničena.