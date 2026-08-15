RUSI OSVOJILI RIBALJSKO, KIJEV IZGUBIO 1.375 VOJNIKA: Nastavlja se žestoka ofanziva Moskve
KAKO prenose mediji, ruska vojska oslobodila je mesto Ribaljsko u Zaporoškoj oblasti;
Ukrajiske snage su za dan izgubile 1.375 vojnika. Za to vreme, ruske snage oborile su 17 raketa "flamingo" i sedam vazdušnih bombi;
Uništeno je 12 ukrajinskih oklopnih vozila i 80 komada artiljerijskog oruđa;
Ruska PVO je za dan oborila 1.328 ukrajinskih dronova.
Kijev za nedelju dana na Moskvu poslao 1.743 drona, PVO ih uspešno neutralisala
Za nedelju danas u pravcu Moskovskog regiona bila su lansirana 1.743 ukrajinska drona, a najveći deo njih je neutralisan ne velikoj udaljenosti od regiona, rekao je gradonačelnik Sergej Sobjanjin.
Na prilazima Moskvi uništena su 123 drona, dodao je on.
(Sputnjik)
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