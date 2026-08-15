Svet

PUTIN SPREMA VAŽNU PORUKU ZAPADU! Savetnik ruskog predsednika: Pažljivo pratite njegov govor

P. Đurđević

15. 08. 2026. u 10:26

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IZLAGANjE predsednika Rusije Vladimira Putina na Istočnom ekonomskom forumu sadržaće važne poruke koje zapadne zemlje treba da isprate, rekao je savetnik ruskog lidera Anton Kobjakov.

ПУТИН СПРЕМА ВАЖНУ ПОРУКУ ЗАПАДУ! Саветник руског председника: Пажљиво пратите његов говор

Foto: Maxim Shipenkov/Pool Photo via AP

- Naravno, posebna pažnja posvećena je izlaganju predsednika na plenarnoj sednici. Pratite to izlaganje. Biće mnogo važnih poruka. Preporuka je da na Zapadu prate govor šefa države - rekao je Kobjakov u intervjuu za ruske medije.

Istočni ekonomski forum održava se od 1. do 4. septembra u Vladivostoku.

Glavna tema ove godine biće – Daleki istok: Razvoj na korist građana.

Istočni ekonomski forum osnovan je ukazom predsednika Rusije Vladimira Putina 19. maja 2015. godine. Forum se održava svake godine u Vladivostoku.

Forum predstavlja ključnu međunarodnu platformu za uspostavljanje i jačanje veza ruske i svetske investicione zajednice, za sveobuhvatnu ekspertsku procenu ekonomskog potencijala ruskog Dalekog istoka, kao i za predstavljanje njegovih investicionih mogućnosti i uslova za poslovanje na teritorijama ubrzanog razvoja.

Događaji foruma tradicionalno se odvijaju u formatu panel-diskusija, okruglih stolova, televizijskih debata, poslovnih doručaka i biznis-dijaloga sa vodećim zemljama-partnerima u Azijsko-pacifičkom regionu, kao i sa Asocijacijom nacija jugoistočne Azije (ASEAN) - ključnom integracionom grupacijom zemalja u ubrzanom razvoju jugoistočne Azije.

(Sputnjik)

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