PUTIN SPREMA VAŽNU PORUKU ZAPADU! Savetnik ruskog predsednika: Pažljivo pratite njegov govor

IZLAGANjE predsednika Rusije Vladimira Putina na Istočnom ekonomskom forumu sadržaće važne poruke koje zapadne zemlje treba da isprate, rekao je savetnik ruskog lidera Anton Kobjakov.

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- Naravno, posebna pažnja posvećena je izlaganju predsednika na plenarnoj sednici. Pratite to izlaganje. Biće mnogo važnih poruka. Preporuka je da na Zapadu prate govor šefa države - rekao je Kobjakov u intervjuu za ruske medije.

Istočni ekonomski forum održava se od 1. do 4. septembra u Vladivostoku.

Glavna tema ove godine biće – Daleki istok: Razvoj na korist građana.

Istočni ekonomski forum osnovan je ukazom predsednika Rusije Vladimira Putina 19. maja 2015. godine. Forum se održava svake godine u Vladivostoku.

Forum predstavlja ključnu međunarodnu platformu za uspostavljanje i jačanje veza ruske i svetske investicione zajednice, za sveobuhvatnu ekspertsku procenu ekonomskog potencijala ruskog Dalekog istoka, kao i za predstavljanje njegovih investicionih mogućnosti i uslova za poslovanje na teritorijama ubrzanog razvoja.

Događaji foruma tradicionalno se odvijaju u formatu panel-diskusija, okruglih stolova, televizijskih debata, poslovnih doručaka i biznis-dijaloga sa vodećim zemljama-partnerima u Azijsko-pacifičkom regionu, kao i sa Asocijacijom nacija jugoistočne Azije (ASEAN) - ključnom integracionom grupacijom zemalja u ubrzanom razvoju jugoistočne Azije.

(Sputnjik)

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