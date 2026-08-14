Svet

PANIKA OKO TRAMPOVE BALSKE DVORANE: Sud stopirao radove, sada se oglasio Vrhovni sud SAD

Драгана Дрлачић

14. 08. 2026. u 23:29

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ADMINISTRACIJA predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa zatražila je danas od Vrhovnog suda SAD da dozvoli nastavak izgradnje balske dvorane u Beloj kući uz obrazloženje da bi prekid projekta mogao da ugrozi bezbednost predsednika i njegove porodice, nakon što je niži sud naložio obustavu dela radova.

ПАНИКА ОКО ТРАМПОВЕ БАЛСКЕ ДВОРАНЕ: Суд стопирао радове, сада се огласио Врховни суд САД

Foto Tanjug/AP/Alex Brandon

Administracija je od Vrhovnog suda zatražila hitnu odgodu primene sudske zabrane, koja bi zaustavila značajan deo nadzemnih radova na Istočnom krilu Bele kuće i budućoj balskoj dvorani dok traje sudski postupak o zakonitosti projekta, navodi ABC Njuz, Zabrana bi trebalo da stupi na snagu 21. avgusta ukoliko Vrhovni sud do tada ne donese odluku.

Odluka okružnog suda ipak bi omogućila nastavak podzemnih radova, kao i preduzimanje drugih mera neophodnih za zaštitu nacionalne bezbednosti i bezbednosti predsednika.

Američki državni pravobranilac Džon Saur ocenio je da je sudska zabrana "nezakonita", navodeći da bi mogla da ugrozi bezbednost predsednika i njegove porodice i poništi procene najviših vojnih, obaveštajnih i policijskih zvaničnika zemlje.

Okružni sud je prethodno zaključio da američki predsednik Tramp nema ovlašćenje da izvrši tako veliku rekonstrukciju Bele kuće bez odobrenja Kongresa SAD.

(Tanjug)

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