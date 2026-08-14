DRON PROLETEO IZNAD KUĆA, PA SE SRUŠIO: Dramatičan snimak iz Rumunije (VIDEO)
DRON je pao u šumovitom području kod Lunkavice u Rumuniji, svega pet kilometara od granice sa Ukrajinom, a prema prvim informacijama nema žrtava ni materijalne štete.
Rumunsko Ministarstvo nacionalne odbrane saopštilo je da je putem poziva Službi za hitne slučajeve 112 dobilo obaveštenje da je jedan dron pao u blizini opštine Lunkavica u toj zemlji, pet kilometara od granice sa Ukrajinom.
Kako je saopšteno, dron nisu detektovali rumunski radarski sistemi jer je leteo na veoma maloj visini, prenosi Ađerpres.
- Dron se srušio u šumovitom području, a preliminarne informacije ukazuju da nije bilo žrtava niti materijalne štete - navodi se u saopštenju.
Kako je saopšteno, tim Ministarstva nacionalne odbrane Rumunije će helikopterom ispitati područje u kome je pao dron.
Rumunija se poslednjih meseci suočava sa sve većim brojem incidenata sa dronovima u blizini granice sa Ukrajinom.
Samo u julu rumunske snage oborile su tri drona koji su ušli u vazdušni prostor zemlje, dok je od početka rata u Ukrajini zabeleženo više desetina sličnih upada.
U jednom od ozbiljnijih slučajeva, ruski dron Geran-2 pao je na stambenu zgradu u Galaciju i povredio dve osobe.
Novi incident kod Lunkavice, svega pet kilometara od ukrajinske granice, dodatno pokazuje koliko je rumunska teritorija izložena posledicama rata u susednoj Ukrajini.
(Telegraf.rs)
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