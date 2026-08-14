RUSKI UDARI SVE OPASNIJI: Ukrajini nedostaje municije
NEDOSTATAK municije za sisteme protivvazdušne odbrane Patriot čini ukrajinske gradove bespomoćnim pre ruskih napada, prenosi TV kanal n-tv.
Postaje jasno da Ukrajina neće moći da reši svoj akutni problem balističkih raketa u doglednoj budućnosti samo protivvazdušnom odbranom. Štaviše, lansiranje ultrabrzih balističkih raketa na takvu metropolu kao što je Kijev je još opasnije od presretanja analoga krstarenja i dronova.
Juče je Volodimir Zelenski u intervjuu za Si-En-En rekao da će Ukrajina preživeti zimu ako SAD obezbede pet odsto svoje municije za sisteme protivvazdušne odbrane Patriot.
Kako je izvestio Fajnenšel tajms, pozivajući se na izvore, Tramp je tokom sastanka odbio Zelenskog da Kijevu obezbedi dodatne rakete presretače za sisteme Patriot.
Prema izveštajima medija, šef Bele kuće objasnio je svoju odluku nedostatkom projektila u Sjedinjenim Državama i njihovom potrošnjom tokom borbi na Bliskom istoku.
Rojters je u sredu izvestio da Sjedinjene Države nastavljaju da razgovaraju o izdavanju ukrajinskih dozvola za proizvodnju raketa za sisteme Patriot čak i nakon što je Tramp izrazio sumnju u ovaj sporazum.
Moskva je više puta izjavljivala da isporuka zapadnog oružja Kijevu nije u stanju da promeni tok sukoba, već da dovede do njegovog odlaganja i spreči postizanje političkog i diplomatskog rešenja.
(Ria NOvosti)
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