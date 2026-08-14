VATRENA OPSADA HALKIDIKIJA: Požari na Kasandri naterali turiste u more, stihija pustoši i susedstvo

JOŠ jedno bezbrižno avgustovsko popodne na Mediteranu, za tili čas se pretvorilo u biblijsku apokalipsu.

Vasilis VERVERIDIS / AFP / Profimedia

Dramatična serija požara, koja od juče hara obalskim pojasom Balkana, pokazala je svu nemoć čoveka pred razbesnelom prirodom, pretvarajući omiljena letovališta u prave ratne zone.

Grčke spasilačke službe i vazdušne snage vodile su epsku, gotovo nadljudsku bitku protiv ognjenog zida. Vatrena stihija, dugačka tri kilometra i visoka trideset metara, nalik na čudovište koje guta sve pred sobom, proždirala je borove šume i direktno ugrozila Siviri i Skalu Furku. Prema poslednjim informacijama sa terena, aktivni vatreni front je presečen, ali na zgarištima i teško pristupačnim mestima i dalje dejstvuju 142 vatrogasca sa 42 vozila, uz vazdušnu podršku devet aviona i sedam helikoptera. Olujni vetar, koji je juče duvao brzinom od blizu 100 kilometara na čas i bukvalno sejao vatru, konačno je utihnuo. Ipak, razmere ove katastrofe najbolje oslikava činjenica da je Atina zvanično aktivirala mehanizam „Kopernikus” – službu Evropske unije za upravljanje vanrednim situacijama. Kasandra danas vida rane, ali opasnost još nije prošlost.

Drama na plažama

Ono što je za mnoge trebalo da bude vrhunac letnjeg odmora, pretvorilo se u očajničko bekstvo od dima i vatre. Kada se stihija, vođena jakim naletima vetra, munjevito spustila sa brda ka obali, kopneni putevi iz Sivirija i Skala Furke postali su neprohodne klopke. U sekundi, jedini izlaz ostalo je more. Sirena sistema 112 parala je vazduh, dok je Civilna zaštita izdavala naredbe koje niko nije želeo da čuje: „Ostavite sve i bežite ka vodi!“

Slike sa terena su potresne. Više od 480 preplašenih turista, većina u kupaćim kostimima, sa tek pokojim peškirom i decom u naručju, stajalo je na plažama pogleda uprtih u pučinu, dok im je za leđima nemilosrdno pucalo drveće koje gori. U akciju spasavanja podignuti su brodovi Obalske straže, brzi putnički gliser-spidraner i desetine privatnih čamaca meštana koji su, ne časeći časa, pohitali u pomoć. Najveći deo evakuisanih bezbedno je prebačen u marinu kompleksa Sani i luku u Solunu. Posebno dirljiva scena odigrala se u Skala Furki, gde su iz jednog od hotela uspešno evakuisana i deca iz Ukrajine, koja su na Halkidikiju boravila na oporavku, samo da bi ih ratni košmar koji su ostavili kod kuće stigao u vidu vatrene stihije.

Šta je sa srpskim turistima?

Za hiljade porodica u Srbiji prethodna noć protekla je u grozničavom iščekivanju vesti sa juga, ali prve zvanične informacije konačno donose olakšanje: među nastradalima i povređenima nema naših državljana. Na poluostrvu Kasandra, koje tradicionalno važi za omiljeno srpsko letovalište tokom avgusta, panika je pobeđena dobrom organizacijom. Kako su preneli mediji u Grčkoj, nijedan turista iz Srbije ni u jednom trenutku nije bio direktno životno ugrožen.

Logistika spasavanja funkcionisala je besprekorno. Naši građani koji su letovali u Skala Furki uspešno su prebačeni i zbrinuti u kompleksu Sani, dok su oni koji su se zatekli u Siviriju evakuisani ka Posidiju. Za sve one kojima je bio potreban privremeni smeštaj ili medicinski pregled grčke vlasti su ekspresno organizovale prihvatne centre u Kasandriji i Kalitei. Srpski turisti ističu prisebnost i veliku solidarnost lokalnog stanovništva koje ih je prihvatilo. Saobraćajna policija stavila je prilaze Siviriju pod zabranu za civilna vozila kako bi putevi ostali potpuno prohodni za vatrogasne ekipe koje još dežuraju na terenu koji je zahvaćen vatrom.

Susedstvo u plamenu: Omiš, Ulcinj i Herceg Novi pred katastrofom

Dok Halkidiki vida rane, ostatak Jadrana i Balkana prolazi kroz identičan pakao, pokazujući da vatrena stihija ove sedmice ne poznaje državne granice. Čitav region nalazi se pod svojevrsnom opsadom, a prizori koji stižu iz susedstva neodoljivo podsećaju na prave ratne zone u kojima priroda diktira surove uslove života i opstanka.

Najdramatičnije je u Dalmaciji, gde je oko Omiša i Lokve Rogoznice proglašeno vanredno stanje. Vatra se spustila na svega pedeset metara od samog gradskog jezgra Omiša, zbog čega je, prema izveštajima HRT-a, više od hiljadu preplašenih meštana i turista hitno evakuisano ka Splitu. Jadranska magistrala, žila kucavica primorskog saobraćaja, potpuno je blokirana i odsečena, dok je najmanje deset osoba hospitalizovano zbog težih opekotina i posledica akutnog gušenja gustim dimom.

Istovremeno, dramatični izveštaji stižu i sa crnogorskog primorja. Ogromni vatreni frontovi gutaju krševito zaleđe Ulcinja, gde su u akciju gašenja podignuti i deficitarni protivpožarni avioni. Situaciju dodatno komplikuje naglo aktiviranje novih žarišta iznad Baošića i Herceg Novog u Boki Kotorskoj. Na tamošnjim plažama vazduh je postao gotovo nemoguć za disanje, dok sivi pepeo nošen vetrom pada direktno po kupačima i suncobranima, stvarajući nadrealnu scenografiju ekološke katastrofe. Ništa bolja slika nije ni u Bosni i Hercegovini, gde se vatrogasci i meštani na širem području Konjica nadljudskim naporima bore da zaustave širenje plamena ka naseljenim mestima. Kako prenosi javni servis BHRT, pored Konjica ugroženi su i Neum i Trebinje.

FOTO TANJUG/ FOTO HINA/ MIROSLAV LELAS/ nr Omiš, Hrvatska

Dan kada je Mediteran postao buktinja

Ono što danas gledamo na Halkidikiju, u Dalmaciji ili Boki Kotorskoj više nije prirodna nepogoda – to je surova dijagnoza klimatskog sloma pred kojim je čovek ostao zatečen i nemoćan. Ovogodišnji toplotni talasi već su zbrisali više od pola miliona hektara zemlje širom Evropske unije, a apokaliptične slike evakuacije turista jasno dokazuju da su pojedinačni nacionalni sistemi zaštite dostigli svoje krajnje granice. Nijedna država, ma koliko ekonomski snažna bila, više nema kapacitet da se sama suprotstavi ovakvim mega-požarima.

Dok istraga na Halkidikiju tek treba da potvrdi početnu sumnju da je olujni vetar oborio stablo na dalekovod i izazvao kobne varnice, suština problema leži mnogo dublje od jedne suve grane ili zastarele bandere. Mediteran kakav smo poznavali i voleli nestaje pred našim očima, menjajući se brže nego što su naši sistemi civilne zaštite sposobni da odgovore. Ako iz ovih besanih avgustovskih dana ne izvučemo pouku, budućnost će biti još vrelija i pepeljavija. Kada je naš region u pitanju, jedini izlaz iz ovog začaranog kruga jesu hitna regionalna akcija, formiranje zajedničkih balkanskih vazdušnih flota i potpuno napuštanje improvizacija. Priroda nam je poslala poslednje upozorenje – zajednički odgovor više nije pitanje političke dobre volje, već jedini način da se spasu ljudski životi u letima koja dolaze.

BONUS VIDEO:

Vatrena stihija u Deliblatskoj peščari