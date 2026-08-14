SAD PROVERAVAJU LOJALNOST SAVEZNIKA: NATO pod pritiskom Trampove administracije

SJEDINjENE Države poslale su dokument zemljama NATO-a sa pitanjima o njihovoj podršci političkom kursu američkog predsednika Donalda Trampa pre mogućeg smanjenja američkog vojnog prisustva u Evropi, prenosi Blumberg, Blumbergpozivajući se na izvore upoznate sa dokumentom.

Foto: Chris Billington/Alamy/Profimedia

Prema navodima agencije, od zemalja se traži da odgovore da li su pružile "javnu podršku" američkoj spoljnoj politici, kao i da prijave ograničenja korišćenja američkih vojnih baza i nabavke od odbrambenih izvođača iz Sjedinjenih Država.

Saveznici su uzeli upitnik kao pokušaj da ih primoraju na ideološku uniformnost u zamenu za američku zaštitu, rekli su izvori upoznati sa situacijom agenciji.

Upitnik je sastavljen u pozadini polugodišnje revizije američkog vojnog prisustva u Evropi koju je pokrenula Trampova administracija, a koja bi trebalo da bude završena u decembru, napominje agencija.

Prema rečima generalnog sekretara NATO-a Marka Rutea, koji vodi Blumberg, revizija američkog vojnog prisustva u Evropi je „logična i pozitivna“ odluka u pozadini rasta budžeta za odbranu Evrope i Kanade.

Zvanični predstavnik NATO-a potvrdio je Bloombergu da Alijansa sarađuje sa Sjedinjenim Državama na revidiranju vojnog prisustva, ali nije komentarisao sam dokument.



(Ria Novosti)

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