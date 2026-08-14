RUSI DEMONSTRIRALI SILU: Tokom noći oboreno više od 500 ukrajinskih dronova
DEŽURNE snage PVO su tokom protekle noći presrele i uništile 553 ukrajinske bespilotne letelice iznad teritorije Rusije, saopštilo je Ministarstvo odbrane te zemlje.
Naime, dronovi su oboreni iznad Novgorodske, Kurske, Brjanske, Belgorodske, Kaluške, Smolenske, Tverske, Pskovske, Orlovske, Tulske, Lipecke, Kostromske, Rjazanjske, Rostovske, Lenjingradske oblasti, Moskovskog regiona, Krasnodarskog kraja, Stavropoljskog kraja, Republike Krim i iznad voda Crnog i Azovskog mora.
Kao odgovor na napade ukrajinskih oružanih snaga na civilnu infrastrukturu, ruske trupe napadaju isključivo vojne objekte i preduzeća ukrajinskog vojno-industrijskog kompleksa precizno vođenim oružjem iz vazduha, mora i kopna, kao i dronovima.
(RT Balkan)
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