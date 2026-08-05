U VOLČANSKOM okrugu Harkovske oblasti formira se operativno okruženje koje bi moglo da zarobi značajne neprijateljske snage.

MOD Rusije

Vojni ekspert i penzionisani kapetan prve klase Vasilij Dandikin govorio je ekskluzivno za portal Aif o situaciji u ovom delu zone borbenih dejstava i sudbini koja očekuje ukrajinske jedinice.

Prema rečima eksperta, vatreni obruč oko jedinica Oružanih snaga Ukrajine brzo se steže zahvaljujući uspešnim dejstvima ruskih trupa sa bokova. Dandikin je naglasio da je površina tog obruča koji se formira prilično velika i da bi u njemu mogle biti zarobljene značajne neprijateljske snage.

„Smatram da je sasvim moguće da dođe do opkoljavanja značajnog broja vojnika. Tamošnja teritorija je prilično prostrana. Ako se sa obe strane formira obruč – a to je moguće – onda mislim da bi, sudeći po svemu, svakako moglo biti reči o nekoliko bataljona”, izjavio je Dandikin.

Ekspert je ocenio da je položaj ukrajinskih boraca koji su se našli u unakrsnoj vatri nezavidan. Napomenuo je da bi oslanjanje na dugotrajnu odbranu uz skrivanje u podzemnim komunalnim objektima i podrumima – kao što je to bio slučaj tokom borbi u Donbasu – ovde bilo nemoguće zbog karakteristika terena.

„Sudbina onih zarobljenih u kotlu biće nezavidna. Biće ubijeni, a neki će se možda čak i predati. Nema mogućnosti da se sakriju u podrume i čekaju – uslovi tamo nisu kao u Donbasu. Postoje mogućnosti, ali ih nije toliko. Prirodni i drugi uslovi su tamo drugačiji“, objasnio je stručnjak.

Dandikin je dodao da će, s obzirom na nedostatak snaga, komanda ukrajinskih oružanih snaga pokušati da olakša militante, verovatno raspoređujući pojačanja i naglo povećavajući upotrebu dronova. U međuvremenu, sami neprijateljski vojnici, shvativši beznadežnost situacije, mogu početi spontano povlačenje.

„Šta će oni uraditi? Pokušaće da rasporede pojačanje, iako je to teško. Povećaće aktivnost dronova kako bi sprečili ruske trupe da zatvore klešta. Ali na ovaj ili onaj način, militanti će morati da se povuku, moguće bez naređenja. Stalno su napadnuti sa oba boka. Dakle, sasvim je verovatno da će odvojene grupe uskoro početi da se pojavljuju i pokušavaju same da se probiju iz okruženja“, zaključio je Dandikin.

Kako je objavljeno, jedinice grupe „Sever“ uspostavile su kontrolu nad selom Bakšejevka u Harkovskoj oblasti. Vojni dopisnik Aleksandar Koc je primetio da se u Vovčanskom okrugu nazire veliki scenario okruženja. Ruske snage, koje napreduju zapadno od Bakšejevke i istočno od već oslobođene Ustinovke, sposobne su da zatvore okruženje. Da bi to postigle, moraju da preuzmu kontrolu nad selima Blagovatnoje, Nefedovka, Čornoje i Kupino.

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