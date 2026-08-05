NEDOSTAJE ČETRNAESTORO: Razmere katastrofalnog požara u Spokenu u SAD još nisu konačne
Gori u Evropi, ali ni u SAD ne uspevaju da predahnu od požara.
Na zapadu zemlje i dalje besne veliki požari, pre svega u saveznoj državi Vašington, dok se vatrena stihija istovremeno širi i u Oregonu i Ajdahu, gde vatrogascima posao otežavaju ekstremno suvo vreme, visoke temperature i jak vetar. Na pojedinim područjima naređene su nove evakuacije, dok gust dim ponovo naleže nad više gradova američkog severozapada.
Razmere katastrofe najbolje ilustruje situacija u Spokenu, gde je i poznati Univerzitet Gonzaga otvorio privremeni smeštaj i posebne programe pomoći za zaposlene i studente koji su zbog požara morali da napuste domove.
Vlasti u okrugu Spoken pokušavaju da stupe u kontakt sa još 14 osoba sa kojima i dalje nije uspostavljena veza i koje se vode kao nestale, dok upozoravaju da će pune razmere katastrofe biti poznate tek kada spasilačke ekipe budu mogle da pregledaju sva pogođena područja.
Nadležne službe istovremeno procenjuju štetu na stotinama izgorelih kuća i upozoravaju da bi i narednih dana meteorološki uslovi mogli da pogoduju širenju novih požara.
Preporučujemo
EU ZEMLjA SLAVI NACISTE: Bivši legionar iz 15. Vafen-SS sahranjen uz vojne počasti
04. 08. 2026. u 19:26
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
DRON PAO NA PLAŽU PREPUNU LjUDI, IMA MRTVIH: Među stradalima i deca, ranjeno 40 ljudi (VIDEO)
ŠEST osoba, među kojima je troje dece, poginulo je u onome što su ruski zvaničnici opisali kao ukrajinski napad dronom na prepunu plažu u blizini crnomorskog letovališta Gelendžik, saopštio je guverner Krasnodarske oblasti Venijamin Kondratjev.
03. 08. 2026. u 15:00
HITNO UPOZORENjE ZA VOZAČE U SRBIJI: Opozvana dva popularna Nissan modela zbog rizika od požara i povreda
NA sajtu sistema NEPRO objavljen je opoziv dva modela putničkih vozila marke Nissan zbog bezbednosnih rizika koji mogu dovesti do povreda korisnika, odnosno povećanog rizika od požara.
24. 07. 2026. u 16:00
UŽAS U HRVATSKOJ Majka i ćerka u kravetu pronašle zmiju od dva metra: "Ajde srećo, ne možeš u tuđem krevetu spavati"
– VLASNICA nam je rekla da je u kući čula puhove, pa verujemo da je zbog toga došla. No tokom leta, posebno tokom velikih vrućina, zmije često traže hladnija i sigurnija mesta da se sklone – objasnio je Karamazan.
04. 08. 2026. u 08:17
Komentari (0)