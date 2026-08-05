NEDOSTAJE ČETRNAESTORO: Razmere katastrofalnog požara u Spokenu u SAD još nisu konačne

Gori u Evropi, ali ni u SAD ne uspevaju da predahnu od požara.

Foto: Tanjug/AP/Giannis Papanikos

Na zapadu zemlje i dalje besne veliki požari, pre svega u saveznoj državi Vašington, dok se vatrena stihija istovremeno širi i u Oregonu i Ajdahu, gde vatrogascima posao otežavaju ekstremno suvo vreme, visoke temperature i jak vetar. Na pojedinim područjima naređene su nove evakuacije, dok gust dim ponovo naleže nad više gradova američkog severozapada.

Razmere katastrofe najbolje ilustruje situacija u Spokenu, gde je i poznati Univerzitet Gonzaga otvorio privremeni smeštaj i posebne programe pomoći za zaposlene i studente koji su zbog požara morali da napuste domove.

Vlasti u okrugu Spoken pokušavaju da stupe u kontakt sa još 14 osoba sa kojima i dalje nije uspostavljena veza i koje se vode kao nestale, dok upozoravaju da će pune razmere katastrofe biti poznate tek kada spasilačke ekipe budu mogle da pregledaju sva pogođena područja.

Nadležne službe istovremeno procenjuju štetu na stotinama izgorelih kuća i upozoravaju da bi i narednih dana meteorološki uslovi mogli da pogoduju širenju novih požara.