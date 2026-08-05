Svet

NEDOSTAJE ČETRNAESTORO: Razmere katastrofalnog požara u Spokenu u SAD još nisu konačne

Горан Чворовић - стални дописник из Париза
Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Gori u Evropi, ali ni u SAD ne uspevaju da predahnu od požara.

НЕДОСТАЈЕ ЧЕТРНАЕСТОРО: Размере катастрофалног пожара у Спокену у САД још нису коначне

Foto: Tanjug/AP/Giannis Papanikos

Na zapadu zemlje i dalje besne veliki požari, pre svega u saveznoj državi Vašington, dok se vatrena stihija istovremeno širi i u Oregonu i Ajdahu, gde vatrogascima posao otežavaju ekstremno suvo vreme, visoke temperature i jak vetar. Na pojedinim područjima naređene su nove evakuacije, dok gust dim ponovo naleže nad više gradova američkog severozapada.

Razmere katastrofe najbolje ilustruje situacija u Spokenu, gde je i poznati Univerzitet Gonzaga otvorio privremeni smeštaj i posebne programe pomoći za zaposlene i studente koji su zbog požara morali da napuste domove.

Vlasti u okrugu Spoken pokušavaju da stupe u kontakt sa još 14 osoba sa kojima i dalje nije uspostavljena veza i koje se vode kao nestale, dok upozoravaju da će pune razmere katastrofe biti poznate tek kada spasilačke ekipe budu mogle da pregledaju sva pogođena područja.

Nadležne službe istovremeno procenjuju štetu na stotinama izgorelih kuća i upozoravaju da bi i narednih dana meteorološki uslovi mogli da pogoduju širenju novih požara.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Igraj besplatno 26.000 AI ASSISTANT 20% CASHBACK
WIN&GO CASHBACK ZA ORTAKE GRATIS POENI!
Automatski Cashout Igraj besplatno 26.000
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
KRVAVA ZABLUDA KIJEVA Američki potpukovnik: Udarima neće naterati Rusiju da prihvati ukrajinske zahteve

KRVAVA ZABLUDA KIJEVA Američki potpukovnik: Udarima neće naterati Rusiju da prihvati ukrajinske zahteve