SAD GORI I U HOLANDIJI: Požarima u Evropi nigde kraja

U Francuskoj se najveći požari postepeno smiruju, a prioritet postaju povratak stanovništva, procena štete i uklanjanje opasnosti koja je ostala iza vatrene stihije.

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Stručnjaci upozoravaju da bi ukupna šteta mogla da se meri milijardama evra, dok se istovremeno otvara pitanje koliko će ovakve katastrofe u budućnosti poskupeti osiguranje kuća i imovine u područjima podložnim požarima.

Dok se Francuska uglavnom bavi saniranjem posledica katastrofalnih požara, novo ozbiljno žarište pojavilo se u Holandiji, zemlji koja se retko nalazi na karti vatrenih stihija. U prirodnom rezervatu kod sela Ostrum, u pokrajini Limburg, vatra još nije potpuno stavljena pod kontrolu. Tokom noći na terenu je bilo između 250 i 300 vatrogasaca, dok su helikopteri zbog mraka morali da obustave dejstva. Požar se proširio kroz suvu vegetaciju, a vlasti upozoravaju da će gašenje zavisiti od vremenskih prilika i jačine vetra.

Najveću pažnju i dalje privlači Grčka, gde se već šesti dan vodi iscrpljujuća borba sa vatrom severozapadno od Atine, na planinskom području iznad Korintskog zaliva, pedesetak kilometara od prestonice. Vatrogasci ocenjuju da je situacija povoljnija nego prethodnih dana, ali upozoravaju da opasnost nije prošla. Na zgarištima i dalje postoje mnogobrojni tinjajući ostaci, pa je dovoljan samo jači nalet vetra da se požar ponovo rasplamsa. Zbog toga je u akciju uključeno gotovo trideset aviona i helikoptera, koji su juče od ranog jutra neprekidno zalivali vodom nepristupačne planinske padine. Meštani se postepeno vraćaju u nagorela sela, dok vlasti procenjuju štetu na kućama, maslinjacima i šumama.

U Italiji je stanje znatno mirnije nego prethodnih dana, mada vatrogasne službe i dalje intervenišu na više manjih požara na jugu zemlje i na Siciliji. U Portugaliji se takođe prati nekoliko aktivnih žarišta, ali zasad nema velikih novih evakuacija. Španija, koja je ove godine među najteže pogođenim državama, trenutno nema novo mega žarište poput onih koja su prethodnih dana harala Kastiljom i drugim delovima zemlje, ali zbog visokih temperatura i suše opasnost ostaje veoma velika.